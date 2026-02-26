Gustavo Petro ordenó una manifestación que rodee al Congreso para exigirle la aprobación de la reforma a la salud: “Con la fuerza”

El presidente Gustavo Petro impartió este jueves, 26 de febrero, una directriz desde la Plaza de Bolívar, que encendió las alarmas en el Congreso.

En su discurso que dio en el evento del Gran Encuentro Nacional de Salud, el mandatario ordenó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, realizar la “más grande manifestación de Colombia”, para rodear al Congreso y exigirle que se apruebe la reforma de la salud en marzo.

“Mientras tanto, ministro (haciendo referencia al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo), prepare usted una manifestación, ya no de los delegados y delegadas que aquí nos acompañan —y les agradezco mucho—, de los equipos básicos de salud, sino de todas las personas integrantes en toda Colombia, 90.000 en total, y de las comunidades ciudadanas que quieran apoyarlos para lograr, al rodear con la fuerza de la salud este edificio de la Constitución y de las leyes de Colombia, pedirles, solicitarles, exigirles y como multitud mandar el que se apruebe a partir de marzo definitivamente la ley de la reforma a la salud en Colombia”, expresó el mandatario.

El presidente Gustavo Petro, desde la Plaza de Bolívar, pidió realizar la “manifestación más grande de Colombia” para rodear el Congreso y exigir la aprobación de la reforma a la salud. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/I5TqpOi2R9 — Revista Semana (@RevistaSemana) February 26, 2026

Además, el presidente Petro dio detalles de la gran marcha que debe preparar el Gobierno: “La manifestación más grande de la historia de Colombia, ministro de Salud, por la vida y la salud de cada persona integrante de los equipos básicos de salud, en toda Colombia, se convierta en la gran organizadora de la gran marcha nacional hacia Bogotá, hacia el Congreso de Colombia, hacia el Estado de Colombia, para que por fin lo que ordena la Constitución se cumpla, que la salud sea un derecho”.

Previo a ese evento, por medio de su cuenta en X, expresó que “la salud del pueblo colombiano está mejor”.

“¿Saben qué es esto? Ocurre ahora mismo, y es la fuerza de la salud que hemos construido en toda Colombia. Son los equipos básicos de salud que recorren casa a casa todos los territorios del país, comenzando por las zonas más pobres”, indicó el jefe de Estado.

Agregó: “Son los que lograron que la epidemia de la fiebre amarilla se detuviera y lograron que la tasa de mortalidad infantil fuese solo de un dígito por primera vez en la historia y los que lograron salvar 7.760 niños y niñas desde el último año de Duque”.

“Hoy la salud del pueblo colombiano está mejor a pesar de la quiebra de las EPS y su intento de sabotaje de la reforma. Esto es lo que los congresistas de la comisión séptima bloquearon, pero que volvimos realidad. El sistema preventivo de salud pública está llevando la salud a toda Colombia”, puntualizó Petro.

Finalmente, varios sectores políticos han lanzado agudas críticas al presidente Gustavo Petro por la crisis en el sistema de salud, recordándole los casos de los ciudadanos que fallecieron en la espera de atención o la entrega de medicamentos.