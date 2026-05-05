Carlos Fernando Galán anuncia nueva entrada directa a Bogotá: así funcionará la unión de Terreros y la avenida Cali

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó el inicio de un proyecto de infraestructura vial diseñado para mejorar la movilidad en el límite sur de la ciudad.

Registraduría archivó revocatoria de mandato del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán

La obra establecerá un nuevo punto de acceso a la ciudad, conectando directamente al municipio de Soacha con la que será red de transporte principal de Bogotá, el metro, lo que impactará la calidad de vida de los habitantes de sectores periféricos.

La intervención surge de un convenio de cooperación entre la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la administración municipal de Soacha, bajo el marco de la Región Metropolitana.

El compromiso establece que Bogotá aportará los recursos necesarios para garantizar el vínculo físico entre la avenida Terreros, en Soacha, y la avenida Ciudad de Cali, en la capital. Esta obra busca eliminar los recorridos extensos que actualmente deben realizar miles de conductores para incorporarse a la Autopista Sur.

Impacto en la movilidad y el transporte masivo

Durante el anuncio, el mandatario destacó la relevancia de este proyecto para los residentes de proyectos habitacionales de gran escala.

“Vamos a poder abrir una nueva entrada a Bogotá. Quienes viven en Ciudad Verde, en más de 50.000 viviendas, debían tomar la Autopista Sur y dar toda una vuelta para ingresar a la ciudad. Esta conexión es fundamental para terminar la avenida Ciudad de Cali”, explicó Galán.

Buenas noticias para Bogotá, Soacha y Cundinamarca: el puente Tibanica será, por fin, una realidad.



Hoy firmamos el acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, Soacha y a través de la Región Metropolitana, para que el puente sea una realidad. Bogotá aporta más de la mitad de los… pic.twitter.com/KN5LA8tAFw — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 5, 2026

Con esta obra se pretende agilizar el tránsito entre ambas poblaciones, permitiendo que el flujo vehicular de Soacha se integre de manera más eficiente a las avenidas principales de Bogotá.

Además de la reducción en los tiempos de desplazamiento, el proyecto tiene un componente estratégico vinculado al sistema de transporte masivo.

La prolongación de la avenida Ciudad de Cali funcionará como una vía alimentadora del metro de Bogotá, facilitando el trasbordo de los pasajeros hacia la primera línea del sistema ferroviario.

Un avance hacia la integración regional

El proyecto se presenta como una solución técnica para destrabar una zona que registra altos índices de congestión diaria. Según las proyecciones distritales, la obra no solo beneficiará a los vehículos particulares, sino que optimizará las rutas de transporte público que conectan con el suroccidente de la capital.

El alcalde resaltó que este acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca permitirá que Soacha se conecte más rápido con Bogotá y asegure su integración con la troncal alimentadora del Metro. Se espera que en las próximas semanas se publiquen los cronogramas de licitación y ejecución de los tramos pendientes para completar este corredor vial.