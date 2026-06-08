Festival por la Igualdad 2026: esta es la agenda para el mes de junio, en la conmemoración del orgullo gay

Junio es uno de los meses más importantes para la comunidad LGBTIQ+. El 28 de junio se conmemora el día del orgullo gay, tras los Disturbios de Stonewall ocurridos en la misma fecha, en el año 1969 en Nueva York, debido a las redadas policiales violentas a bares que acogían a personas de la diversidad sexual.

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Tras estos hechos conmemorativos, en Bogotá se realizará el Festival por la Igualdad Bogotá 2026, que se realizará del 13 de junio al 17 de julio en diferentes escenarios de la capital con actividades que comprenden ciclos de cine, ferias, conciertos, conversatorios, caminatas, marchas y diversos performances.

El Festival por la Igualdad 2026 incluirá marchas, conciertos, ferias, conversatorios y ciclos de cine para conmemorar el Mes del Orgullo y promover la diversidad en la capital. Foto: 123 RF

El sábado 13 de junio del 2026, el festival iniciará con el Bazar Pride en Theatron, ubicado en la calle 58 Bis #10-32, actividad que tiene como objetivo la reactivación económica de emprendimientos, en articulación con la Cámara de la Diversidad.

Posteriormente, el domingo 14 de junio, en el marco de la conmemoración de los 18 años de la Marcha LGBTI del Sur, se llevará a cabo esta movilización ciudadana, cuyo punto de encuentro será a las 11:30 a.m. frente al Parque Bavaria, en la localidad de Kennedy, entre la avenida Boyacá, la avenida de Las Américas y la calle 26 sur.

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El recorrido iniciará a las 2 de la tarde y finalizará en el Parque El Fuego, en la localidad de Fontibón en la carrera 70 con calle 23C. La jornada se desarrollará bajo el lema “Diversxs en identidad, Unidxs en la lucha” y contará con feria de emprendimientos, presentaciones artísticas y actividades culturales.

La Cinemateca de Bogotá será escenario de una nueva edición del Ciclo Rosa, un espacio dedicado a las narrativas audiovisuales relacionadas con la diversidad sexual y de género. Foto: AFP

Posteriormente, el 18 de junio del 2026 seguirá con el Ciclo Rosa, que, hasta el 28 de junio en la Cinemateca de Bogotá en la carrera Tercera #19-10, celebra 25 años como testigo de las transformaciones locales y globales en las estéticas y narrativas audiovisuales relacionadas con la diversidad sexual y de género.

El 19 de junio, de 3 a 5 p.m., en la Casa LGBTI Amapola Jones, ubicada en la carerra 21 #25-02, se llevará a cabo el Conversatorio Corazón Borrado, un espacio de reflexión y diálogo orientado a visibilizar las violencias asociadas a las denominadas terapias de conversión.