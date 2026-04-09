Meryl Streep y Anne Hathaway siguen conquistando el mundo con el estilo de El Diablo viste a la moda 2

La cuenta regresiva para el estreno del Diablo viste a la moda 2 ya comenzó. El 30 de abril será el estreno de la secuela de la película que contó la historia de la joven reportera Andy Sachs (Anne Hathaway), contratada para ser la segunda asistente de Miranda Priestly (Meryl Streep), la respetada y temida editora de la revista Runway. Una película considerada como una de las representaciones más icónicas del séptimo arte sobre el mundo de la moda.

Anne Hathaway y Meryl Streep aterrizaron en Ciudad de México: así se vivió el inicio de la gira global de ‘El diablo viste a la moda 2′

La llegada de estos dos íconos de Hollywood y el mundo de la moda al continente asiático ha sido memorable. En esta gira promocional, que comenzó en México, definitivamente han marcado un antes y un después, no sólo en este tipo de eventos, sino en brindar una experiencia donde el glamour se ha apoderado de la atmósfera.

La gira por Asia del Este

Tokio fue la primera parada. Meryl Streep lució un traje rojo con flecos de Chanel, perfecto para el lugar y la ocasión. Hace dos décadas, la ganadora del Óscar interpretó a la exigente Miranda Priestly y aunque el personaje está inspirado en figuras como los directores de cine Clint Eastwood y Mike Nichols, la modelo Carmen Dell’Orefice y la editora Liz Tilberis; sus similitudes con la mítica editora de Vogue, Anna Wintour, hicieron eco desde el estreno de la película en el 2006.

Se revela nuevo póster y ‘teaser’ de ‘El diablo viste a la moda 2’, película en la que Anne Hathaway y Meryl Streep conquistan a una generación

Hace poco la actriz se sinceró y comentó que Wintour efectivamente fue una inspiración para la construcción de su personaje. “Pensé honestamente en Anna e intenté imaginar cómo sería asumir su responsabilidad y estar tan interesada en el mundo y ser tan curiosa como ella debía ser”, declaró. De hecho, Streep y Wintour acaban de protagonizar la portada de la edición de mayo de Vogue.

Para el evento en Tokio Hathaway revivió el estilo de corte que hizo memorable su personaje de Andy Sachs, cuando se transforma para pertenecer al exigente mundo de la moda, pero Valentino también hizo lo suyo y lució espectacular

El 7 de abril la dupla de actrices llegó a la vibrante capital de Corea del sur, Seúl. Hasta entonces Prada no había tenido mucho protagonismo, un detalle que había llamado la atención, pues el título original de la película lleva su nombre. Así que en esta ocasión vistió a la icónica ‘Miranda’ con un conjunto rojo de dos piezas. Mientras que Hathaway lució un top off shoulder abultado de estilo barroco y unos pantalones de cuero.

La noche cerró con un regalo que les hicieron a las dos actrices: un par de ggotsin, conocidos como zapatos de flores, tradicionales en este país y utilizados por mujeres nobles. Se lucen especialmente en bodas o ceremonias, y simbolizan elegancia y herencia cultural.

Meryl Streep y Anne Hathaway recibieron un inesperado y tradicional regalo en Corea del Sur, que ratificó el respeto del país asiático por su gran trayectoria. Foto: ImaZins via Getty Images

No son casualidad los colores elegidos para vestir a estas dos estrellas. Miranda está presente en cada uno de los atuendos de Streep, buscando evocar ese “diablo” que viste a la moda. Mientras que Hathaway le da vida al personaje de Andy con colores sólidos que muestran los matices característicos del personaje.

Esta apuesta por la moda durante la gira promocional de la película ha dejado impresionados a los fanáticos del Diablo viste a la moda y de la moda en general. Cada detalle ha sido meditado y pensado milimétricamente para estar a la altura de la primera cinta que marcó un precedente en cómo se ha enseñado por medio del cine el mundo de la alta costura. Las siguientes ciudades en la gira serán Nueva York y Londres.