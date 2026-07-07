París a la moda: Schiaparelli, Dior y Chanel superan las expectativas en la Semana de la Alta Costura

París en verano. Aunque la ola de calor azota a la ciudad, la cita con la alta costura sigue siendo la más urgente y necesaria. Abriendo con Schiaparelli y encontrándose en el camino con las propuestas inesperadas de Dior o Chanel, la Semana de la Moda de París de la Alta Costura Otoño - Invierno 2027 mantiene en vilo a todos los apasionados del estilo, quienes aguardan ansiosos por conocer cuál será el próximo grito de la moda.

Hasta el 9 de julio nombres como los de Daniel Roseberry, Pierpaolo Piccioli o Duran Lantink pondrán todos los reflectores del mundo en la capital francesa. Los directores creativos de Schiaparelli, Balenciaga y Jean Paul Gaultier, respectivamente, junto con otros diseñadores de renombre como Jonathan Anderson, para Dior, y Matthieu Blazy, para Chanel, dictarán la cátedra de tendencias que regirá el estilo del próximo año.

La apertura estuvo a cargo de Schiaparelli con THE ABYSS, una colección en la que Roseberry optó por explorar la belleza que reside en los materiales y en su capacidad para reinventarlos.

En lugar de elegir materiales tradicionales para la alta costura como la seda, el satín o el algodón, Roseberry ideó una colección en la que el látex y la silicona esculpían las siluetas de las modelos con cierto grado de belleza y excentricidad.

Schiaparelli presentó THE ABYSS, una colección en la que Daniel Roseberry optó por explorar la belleza que reside en los materiales como el latex o la silicona. Foto: Instagram de Schiaparelli

En primera fila, en el emblemático monumento construido para la Exposición Universal de 1900, la actriz Michelle Yeoh, Emma Corrín, Chiara Ferragni y el puertorriqueño Bad Bunny atestiguaron el despliegue artesanal de Roseberry y su séquito de artesanos.

“Su experticia es lo que nos da la libertad para aventurarnos en lo desconocido”, dijo el diseñador sobre el trabajo que adelantan las manos de sus colaboradores en el atelier. Trabajo que además ya brilla fuera de París gracias a Zendaya, quien lució el corsé de efecto porcelana durante la premiere de La Odisea en Londres, la película de Christopher Nolan.

Chanel Haute Couture Fall/Winter 2026-2027. Foto: AP Photo/Emma Da Silva

“Las fórmulas son antiéticas para la magia de la creación, la cual solo puede encontrarse sumergiéndose en lo desconocido (...). Por eso la alta costura siempre ha transformado lo ordinario en algo extraordinario”, añadió Roseberry.

Una magia parecida fue la que se sintió en el Museo Rodin durante el desfile de Dior Haute Couture a cargo de Jonathan Anderson. El creativo apostó por trazar una línea entre la industria, la naturaleza y la escultura contemporánea. Laura Soria, de Elle, lo describió como un “juego de volúmenes, texturas y movimientos” que se convirtieron en protagonistas a través “de siluetas orgánicas”.

Chanel Haute Couture Fall/Winter 2026-2027. Foto: AP Photo/Emma Da Silva

¿El resultado? Un grito inesperado pero conmovedor de Anna Wintour, hoy directora global de contenido de Condé Nast, al finalizar el desfile. Sentada en primera fila, muy cerca de otras celebridades como Sabrina Carpenter, Naomi Watts y Josh OConnor, la enigmática editora lanzó un “wooo” de celebración para el que nadie estaba preparado: un gesto que muy rara vez Wintour emite.

Y qué decir de Blazy para Chanel. Esta vez fue el momento para que el diseñador belga transformara el Gran Palais de París en un jardín inspirado en los cuentos de fantasía de Coco Chanel. “Los cuentos de hadas están hechos para incomodarnos. Me gusta la idea de preguntarse: ‘¿Saldré de este libro con vida?’”, mencionó Blazy.

Christian Dior Haute Couture Fall/Winter 2026-2027. Foto: AP Photo/Emma Da Silva

Para esta colección las “flores florecen en los tweeds, las enredaderas trepan por los tacones y las urracas y sus tesoros pueblan las trenzas”, explicaron desde la maison. “Cada silueta se despliega como una historia gracias al savoir-faire de los talleres de Alta Costura”.

La musa de Chanel Tilda Swinton, Teyana Taylor, Pedro Pascal, Lupita Nyong’o, Alexa Demie y Charlotte Casiraghi fueron algunas de las celebrities presentes en el show.

Ahora solo queda esperar lo que Ashi Studio, Balenciaga, Jean Paul Gaultier, Aelis y otros diez diseñadores más presentarán en las pasarelas de este evento que supera cualquier noción de realidad.