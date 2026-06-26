La colección debut de Johanna Ortiz para el superyate del Ritz-Carlton

Es la gran noticia del verano. Johanna Ortiz, la diseñadora de moda caleña, presentó una colaboración de ensueño para la lujosa colección de yates del Ritz-Carlton. A bordo del Ilma, una flota con capacidad para 448 pasajeros distribuidos en 224 suites, la colección de Ortiz interviene temporalmente la cubierta de la piscina y la terraza de observación, concediéndole un nuevo aire tropical y artesanal a los pasajeros en alta mar.

No es de extrañar el concepto de la campaña: Tropical Exuberance, uno de los exclusivos estampados de la diseñadora inspirado en la “exuberante flora caribeña y los paisajes que marcaron su infancia”, detallaron desde la maison colombiana. “Entretejido con el característico nudo de cuerda de la marca, el diseño refleja un estilo de vida basado en el movimiento, el disfrute y la conexión con la naturaleza”, agregaron.

La campaña denominada Tropical Exuberance refleja un estilo de vida basado en el movimiento, el disfrute y la conexión con la naturaleza. Foto: Instagram Johanna Ortiz

La colaboración, lanzada primero en el Caribe en invierno de 2026, hoy llega a uno de los escenarios más apetecidos por la socialité mundial en el verano: el Mediterráneo. Portofino, en Italia; Zadar, Split y Dubrovnik, en Croacia; Mykonos y Santorini, en Grecia, son solo algunos de los destinos más selectos que las rutas del Ilma recorren durante el verano europeo.

En medio de estos recorridos mar adentro, los pasajeros podrán disfrutar de los dos ambientes intervenidos por la diseñadora colombiana: La Rumba y La Siesta. En la cubierta 10, La Rumba “traslada el vibrante ritmo del Caribe a la cubierta de la piscina mediante profundos tonos azules y un ambiente animado y social”, explicaron desde la marca.

La colección de la diseñadora está marcada por su afinidad con el océano. Foto: Instagram Johanna Ortiz

Por su parte, La Siesta ofrece un ambiente más tranquilo, con tonos verdes tropicales que crean “un espacio íntimo para la pausa, la reflexión y la renovación en alta mar”, añadieron desde la marca.

Viajar siempre ha sido una inspiración para Ortiz. Desde la maison colombiana resaltaron que la colaboración, “marcada por su afinidad con el océano y el tiempo que pasó en el Caribe, refleja su amor por la exploración y el descubrimiento sensorial”.

Los dos ambientes intervenidos por la diseñadora colombiana son La Rumba y La Siesta. Foto: Instagram Johanna Ortiz

Algo que también se vio en ‘Alma’, la colección que Johanna Ortiz presentó en su debut en Madrid Fashion Week en marzo de 2026. Otro de los momentos cúspide de esta talentosa caleña.