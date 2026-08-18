Así fue la vida de Hayden Panettiere detrás de cámaras: depresión posparto, adicciones y una muerte que la marcó

La noticia de la muerte de Hayden Panettiere conmocionó a Hollywood. La actriz, de apenas 36 años, se encontraba en su residencia en Greenville, Carolina del Sur, en el momento de su deceso. Hasta el momento, se desconoce, de forma oficial, la causa de su fallecimiento.

Su vida personal estuvo marcada por complejas situaciones que la pusieron en el ojo del huracán, pero que también mostraron su esencia: convertirse en una estrella de la televisión siendo una niña, la maternidad a los 23 años, su depresión posparto, adicciones y la muerte prematura de su hermano Jansen.

En mayo de 2026, Panettiere habló de todo esto en el libro This Is Me: A Reckoning, donde abordó algunos de los episodios más difíciles de su vida.

Actriz desde niña

Panettiere nació en Nueva York en 1989 y comenzó su carrera a los 4 años en la telenovela estadounidense One Life to Live. Posteriormente, saltó a la pantalla grande y a series que la convirtieron en una reconocida figura de Hollywood.

Uno de sus primeros papeles destacados llegó con Remember the Titans. Después tuvo un rol importante en la serie dramática Heroes, interpretando a Claire Bennet, una adolescente con el poder de regenerarse. Gracias a sus icónicas actuaciones se convirtió en una de las caras más conocidas de la televisión estadounidense.

Más adelante vino Nashville, serie en la que interpretó a la cantante de música country Juliette Barnes entre 2012 y 2018. Ese personaje le permitió explotar al máximo sus capacidades como actriz y cantante, y le valió dos nominaciones a los Globos de Oro.

A nivel mundial es recordada por sus papeles de Britney Allen en Bring It On: All or Nothing, de Gennifer Harwood en Sueños sobre el hielo y Kirby Reed en la saga Scream.

Sin embargo, mientras su carrera avanzaba, Panettiere atravesaba dificultades que no siempre eran visibles para el público.

Hayden Panettiere fue una de las estrellas juveniles más recordadas de Estados Unidos en la década del 2000. Foto: FilmMagic

Depresión posparto y adicciones

En 2014 Panettiere se convirtió en madre de Kaya Evdokia, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko. Después del nacimiento de su hija, la actriz enfrentó una fuerte depresión posparto y luego vendrían los problemas relacionados al consumo de alcohol y otras sustancias.

La actriz explicó públicamente que aquella etapa afectó profundamente su relación con la maternidad. En 2018 decidió ceder la custodia de Kaya a Klitschko mientras buscaba tratamiento y trabajaba en su recuperación. La decisión fue dolorosa para ella y posteriormente habló de la culpa y el sufrimiento que experimentó durante ese periodo.

En sus memorias y entrevistas posteriores, Panettiere dejó claro que su decisión no significaba que hubiera dejado de querer a su hija. Por el contrario, consideraba que permitir que la niña estuviera con su padre mientras ella recibía ayuda era lo mejor para su desarrollo en aquel momento.

Con el paso del tiempo, la relación entre Panettiere y Klitschko se transformó en una dinámica de respeto y cooperación alrededor de su hija. Al conocerse la noticia de su muerte, el excampeón de peso pesado publicó un mensaje dedicado a quien fue su expareja.

“A nuestra hija siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde la persona que era”, escribió en su cuenta de Instagram.

La muerte de su hermano

Uno de los golpes más grandes para la actriz fue el fallecimiento de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien sufrió de complicaciones cardiacas con solo 28 años. Después de su muerte, Hayden habló públicamente del dolor que le produjo perderlo y explicó que la pérdida tuvo un impacto profundo en ella.

“Él era mi único hermano, y mi trabajo era protegerlo. Cuando lo perdí, sentí que perdí la mitad de mi alma”, comentó la actriz a People en el año 2024.

Jansen y Hayden también compartieron set en varias producciones de Disney Channel. Según relató la actriz, en distintas oportunidades, logró sobrellevar este duelo gracias al proceso que había llevado previamente en los años que luchó contra las adicciones, lo cual le permitió, además, fortalecer su relación con su círculo más cercano.