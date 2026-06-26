Otro gran paso en la historia de Leo: un menú a la carta más tentador

En su reconocido restaurante de la calle 65 con cuarta, en Chapinero Alto, en Bogotá, la chef Leonor Espinosa y Laura Hernández Espinosa, reconocida sumiller, citaron a un petit comité de comensales para presentar en exclusiva su nuevo menú a la carta, un viaje gastronómico que se suma a su tradicional menú de tiempos y que abre la posibilidad para que comensales, nuevos y viejos, degusten con mayor libertad su propuesta creativa.

Bien lo dijo Espinosa al inicio de la degustación: “La comida de Leo tienta”. Ese viaje que la cartagenera emprendió tantos años atrás Colombia adentro, visitando de punta a punta comunidades del país y aprovechando su biodiversidad, se materializó primero en ‘Ciclobioma’, un menú degustación con ingredientes como la babilla, la hormiga cabezona, el sierro guaju o el pirarucú, que se volvieron protagonistas en pequeños bocados.

Pirarucú, mirití, plátano maduro, berenjena, casabe. Foto: Leo - API

Ahora, servidos a la carta, esos mismos ingredientes siguen siendo los protagonistas, pero el propósito es diferente. “La nueva carta nace como una opción pensada para quienes prefieren comer con mayor libertad y diseñar su propio recorrido. Está pensado para conectar con aquellas personas que eligen sus propios tiempos”, detallaron desde Leo.

Platos como el Atún con emulsión de hormigas culonas, las Gyozas de cucha con azafrán criollo, ucuye y masa de almidón de yuca, o el Pirarucú con mirití, plátano maduro, berenjena y casabe, estelarizan el menú. Juntos, trazan una ruta completa de país que mantiene la misma premisa que dio origen a ‘Ciclobioma’: asegurarse de que la biodiversidad y el vínculo entre memoria e innovación sigan siendo el corazón.

Cariñamolas de conejo ahumado con suero costeño y ají pajarito. Foto: Leo - API

Otros platos como los Raviolis rellenos de marañón con mantequilla de hierbas de páramo, el Arroz de cangrejo, las Carimañolas de conejo ahumado con suero costeño y ají pajarito o el Pulpo con corozo también formarán parte de este nuevo capítulo.

Gyozas de cucha, azafrán criollo, ucuye, masa de almidon de yuca. Foto: Leo - API

Desde Leo resaltaron que “cada ingrediente proviene de ecosistemas colombianos y del trabajo de años con productores locales bajo prácticas sustentables y regenerativas, manteniendo intacto el sentido de responsabilidad social detrás de cada bocado”.

En la experiencia, Espinosa no pierde la oportunidad para aclarar que además de dominar los menesteres de la cocina, su vocación es, ante todo, la de una artista. Por eso no sorprende que cada plato servido destaque por una inteligente precisión en el emplatado, el cuidado al detalle y un juego de formas y colores.

Postre con helado de yuca. Foto: Leo - API

Famosa por sus reseñas y sus críticas gastronómicas en La Vanguardia, el diario barcelonés, la periodista Yaiza Saiz describió muy bien eso que se piensa cuando el menú de Leo se despliega al frente. En 2022 dijo que “recordar todo lo que se sirve en Leo es casi una tarea imposible tanto para el visitante que llega de lejos como el comensal local, que aquí descubre una despensa autóctona fascinante y amplía su vocabulario culinario”.

Perita de agua, miel de caoba, mamón. Foto: Leo - API

Finalmente, del universo líquido se encargó Laura Hernández Espinosa, con una propuesta complementaria que integró vinos blancos y tintos sin alcohol, creados para “mantener una armonía exacta con el concepto culinario”, detallaron desde Leo.