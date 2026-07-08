Con pequeños detalles sobre su boda, Taylor Swift y Travis Kelce paralizaron al mundo

Corría el año 2008 cuando una muy enamorada y contrariada Taylor Swift, encerrada en su habitación en Nashville, escribió en menos de 20 minutos, sentada en el suelo, los primeros vestigios líricos de lo que sería Love Story, su himno al romanticismo inspirado en los personajes de Romeo y Julieta, la tragedia de William Shakespeare, y el que sería durante años su mayor éxito en la radio mundial.

Para Swift el amor ha sido siempre una fuente inagotable de inspiración, con variantes que arrancan en el idilio adolescente, pasan por las dolorosas rupturas de la juventud y de las fantasías más imposibles, y culminan en los peores lugares posibles.

Amores fugaces e intensos como el que vivió con Matty Healy, vocalista de The 1975, en el que las drogas y el abandono picoteaban su relación, lo prueban. Y otros cuantos más de su archivo X. Pero no hay amor con mejor desarrollo que ese que Swift y Travis Kelce, su esposo, están viviendo hoy.

Luego de romper su vínculo amoroso de seis años con el actor Joe Alwyn y pasar una tormentosa estadía en los brazos de Healy, Swift conoció al jugador de fútbol americano del Kansas City Chiefs en medio de un concierto de The Eras Tour y se flechó. Entre ires y venires, la pareja comenzó a salir discretamente hasta que los rumores se confirmaron en octubre de 2023.

A donde fueran, Swift y Kelce eran la pareja más apetecida por los lentes de los paparazzis. Cenas con amigos, partidos en los estadios y citas en Nueva York: lo que comenzó siendo un romance más de su lista de amantes se formalizó de repente cuando en agosto de 2025 la pareja publicó en Instagram un post de ensueño, rodeados de flores, confirmando su compromiso. Estaba hecho: el amor que Swift había descrito en su letra de Love Story finalmente sucedía.

Taylor Swift y Travis Kelce durante los iHeartRadio Music Awards. Foto: Kevin Mazur/Getty Images for iHe

Tuvo que pasar casi un año para que la boda se oficiara. Y como cualquier proyecto de la cantante, en el que cada decisión se piensa con la destreza de un ajedrecista avezado y en el que ningún detalle existe porque sí, su matrimonio no fue la excepción. Anticipó jugadas, reconoció patrones y entonces organizó la que sería la boda más enigmática de todas, cimentada en la especulación y las ansias de conocer todos los pormenores, pero sin poder confirmar nada.

Lo primero: la ciudad. Aunque fácilmente la cantante pudo elegir alguna locación recóndita o celebrar la ceremonia en la intimidad de su mansión, optó por el Madison Square Garden, una joya del deporte en el corazón de Nueva York y el escenario que millones de artistas alrededor del mundo se mueren por llenar. Ella lo hizo por primera vez durante su gira Fearless Tour.

El Empire State se ilumina de azul para celebrar la unión de Swift y Kelce. Foto: AP Photo/Evan Agostini

Y es que el fanatismo y el amor de Swift por Nueva York son innegables. Desde que la cantante se instaló en la Gran Ciudad en la década pasada y escribió su álbum 1989, una verdadera oda al ajetreo frenético de la Gran Manzana, separar Nueva York de Taylor Swift es simplemente imposible. De sus calles ha escrito y cantado hasta el aburrimiento, y piezas como Welcome to New York, Cornelia Street, Delicate o False God lo comprueban.

Ese mismo amor se lo devolvió la ciudad cuando luego de que la marquesina del Madison Square Garden confirmara su unión con un “JusT&T Married!”, el Empire State, el edificio más emblemático, se iluminó de azul, ratificando que Swift y Kelce eran finalmente esposos.

Lo segundo: el secretismo. Si de ocultar las cosas se trata, no hay mente más experta que la de esta cantante estadounidense. Swift y su equipo controlan a la perfección lo que su público debe y no debe conocer. Lo hace con sus álbumes, cuando esconde pistas de su siguiente movimiento musical en sus videos y nadie lo sospecha, y lo hizo con sus nupcias.

"Just Married": en la marquesina del MSG durante la boda de Swift y Kelce. Foto: AP Photo/Ryan Murphy

En sus apariciones previas a la ceremonia, cuando la “sorprendían” en la calle, Swift no usaba sino bolsos y prendas de Dior. Y lo cierto es que pocos días después, los invitados confirmaron que el gran vestido de la novia estaba confeccionado por Jonathan Anderson, la mente creativa de Dior. Nadie, claro, lo vio venir.

Hay otros rumores. Como el que dice que Adam Sandler, el actor, los casó. O que tanto Taylor como Travis pronunciaron un discurso extenso, escrito por ellos mismos, y que tardó cerca de 20 minutos cada uno. O que la decisión de los organizadores fue que no existieran ni madrinas ni padrinos, y que los hermanos de ambos fueron los que jugaron ese papel.

Finalmente, y aunque en realidad fue poco o nada lo que se supo de la ceremonia, miles de fanáticos se reunieron en las inmediaciones del MSG con la esperanza de ver algo. Fue imposible. Aun así, obstinados como ellos mismos, convencidos de que Swift los escucharía, entonaron a gritos varias canciones de amor de la cantante. La que más sonó, por supuesto, la que le dio la vuelta al mundo: Love Story.