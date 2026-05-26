El inesperado regalo que recibió María Corina Machado que recuerda la captura de Maduro

La líder opositora venezolana María Corina Machado se encuentra de visita en Panamá, donde ya ratificó su candidatura presidencial y el objetivo de lograr elecciones libres y transparentes en un plazo de siete a nueve meses, en un encuentro con los principales líderes de la oposición.

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Machado, quien lidera las encuestas, ha planteado la depuración del Consejo Nacional Electoral y su sustitución por un nuevo registro electoral que permita que más de cinco millones de ciudadanos aptos puedan registrarse y votar de manera libre.

“La transición a la democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas, donde voten todos los venezolanos dentro y fuera del país”, ha afirmado durante una rueda de prensa en Ciudad de Panamá donde se encuentra desde el jueves 21 de mayo.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, durante una conferencia de prensa en Ciudad de Panamá. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

En medio de su visita al país vecino de Colombia, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz también asistió a la Asamblea Nacional de Panamá donde dio un emotivo discurso referente al futuro de Venezuela.

“En esta tierra, en este país que amamos, están depositadas las pruebas de la soberanía popular y la gesta histórica que arriesgando dimos los venezolanos. Aquí están esas actas, actas de la libertad, que son venezolanas y regresarán a Venezuela”, dijo Machado.

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En ese contexto, la líde ropositora también recibió algunos regalos, como por ejemplo las Llaves de la Ciudad de Panamá, una obra de arte diseñada por Tony Vergara que fusiona la Flor de Mayo de Venezuela con la esencia floral panameña.

Sin embargo, hubo un regalo que no esperó, se trata del suéter de la sudadera que tenía el dictador venezolano, Nicolás Maduro, tras su captura el pasado 3 de enero.

Un hombre se acerca a María Corina Machado para regalarle el conjunto que llevaba Maduro tras ser capturado por EE.UU. Foto: x/@OrlvndoA

Las fotos de Maduro esposado y con un conjunto gris “Nike Tech” se viralizaron en redes. Mucha gente empezó a bromear diciendo que parecía “ropa de influencer” o “uniforme de arresto premium”. Las búsquedas de “Nike Tech” explotaron y varias tallas se agotaron online.

Medios reportaron que el conjunto costaba alrededor de 260 dólares, algo que muchos compararon con la crisis económica venezolana y los salarios promedio del país. Eso alimentó críticas sobre el lujo y el estilo de vida asociado al chavismo.

El tema volvió a explotar cuando Marco Rubio apareció usando prácticamente el mismo conjunto Nike en el Air Force One, lo que muchos interpretaron como una burla directa a Maduro.

Nicolás Maduro es capturado por Estados Unidos el 3 de enero de 2026. Foto: Truth/Donald Trump

El conjunto se volvió polémico porque mezcló política, memes, lujo, propaganda visual y cultura de internet en un momento extremadamente mediático.