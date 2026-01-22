Trump aparece con un visible hematoma en la mano y la Casa Blanca responde a los cuestionamientos sobre su estado de salud

La salud del presidente Donald Trump ha estado en el foco desde hace meses, pues se le ha visto debilitado, pálido, con moretones en el cuerpo e incluso, al parecer, se ha quedado dormido en importantes reuniones de su gabinete que fueron televisadas en vivo. Sin embargo, el mandatario sostiene que goza de excelente salud y asegura que los exámenes médicos a los que ha sido sometido arrojan muy buenos resultados.

En medio de una ceremonia en la que Trump firmó la Junta de la Paz que conformó, desde la ciudad de Davos, en Suiza, se evidenció que tenía un gran morado en su mano izquierda. Los comentarios sobre su salud volvieron a relucir, por lo que la Casa Blanca explicó, este jueves 22 de enero, de qué se trataba el hematoma del presidente.

El presidente Trump ha recibido varias suposiciones sobre su salud. Foto: Getty Images

Según la secretaria de presidencia, Karoline Leavitt, Trump se habría golpeado la mano con la esquina de una de las mesas del salón donde firmó su proyecto de paz. Las declaraciones las dio la funcionaria en medio de una entrevista con Fox News. Y otro funcionario añadió que el mandatario es propenso a tener morados porque toma aspirina a diario, y ese es un efecto secundario. Eso ha sido confirmado por los médicos que han atendido al líder republicano.

“Me golpeé con la mesa”, dijo más tarde Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One cuando le preguntaron sobre el moretón. “Yo diría que tomen aspirina si les importa su corazón, pero no la tomen si no quieren tener un pequeño moretón”.

“Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre, y no quiero que la sangre espesa fluya por mi corazón”, había dicho el presidente en una entrevista con The Wall Street Journal a inicios de este año. “Quiero que la sangre fluya por mi corazón de forma fluida y fluida. ¿Tiene sentido?”. Y aseguró que toma una gran dosis de aspirina y que no espera reducirla: “Soy un poco supersticioso”.

Trump atribuyó su morado a un golpe con una mesa. Foto: Getty Images

En octubre del año pasado, el presidente Trump fue sometido a una resonancia magnética y los resultados fueron revelados el 1 de diciembre. “El objetivo de estas imágenes es preventivo: identificar problemas de forma temprana, confirmar la salud general y garantizar que mantenga la vitalidad y el funcionamiento a largo plazo”, declaró el médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella.

Según las determinaciones del doctor, las imágenes son perfectamente normales, no hay evidencia de que las arterias del presidente sean estrechas y el flujo sanguíneo es normal.