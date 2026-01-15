Estados Unidos

"No sé cómo sigue vivo": secretario de Salud de EE. UU. critica la dieta de Trump y revela su consumo constante de comida rápida

Se ha criticado repetidamente la salud del presidente, a pesar de que este expone que se encuentra muy bien.

16 de enero de 2026, 2:41 a. m.
Presidente de EE. UU., Donald Trump, y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.
Presidente de EE. UU., Donald Trump, y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. Foto: Getty Images

Pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha alardeado en varias oportunidades de su excelente estado de salud, su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., sentenció que no sabe cómo es que Trump sigue vivo por su pésima alimentación y estilo de vida.

“No sé cómo sigue vivo”, expresó el funcionario del Gobierno en una entrevista con The Katie Miller Podcast. “Come comida pésima, que consiste en McDonald’s, dulces y Coca-Cola Light. Bebe Coca-Cola Light a todas horas. Tiene la constitución de una deidad”.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., habla después de que el presidente Donald Trump anunciara un acuerdo con Pfizer para reducir los precios de los medicamentos de Medicaid en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 30 de septiembre de 2025 en Washington, D.C. Según se informa, la administración Trump llegó a un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para vender voluntariamente sus medicamentos a través de Medicaid a precios más bajos. (Foto de Win McNamee/Getty Images)
El secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr. Foto: Getty Images

Kennedy detalló que el mandatario tiene una dieta más sana cuando está en la Casa Blanca o cuando se hospeda en su residencia de Florida, Mar-a-Lago. Sin embargo, cuando está de viaje, prefiere la comida rápida “porque confía en ella y no quiere enfermarse cuando está de viaje”, dijo el secretario de Salud.

“Si viajas con él, tienes la sensación de que se está llenando de veneno todo el día y no sabes cómo camina, y mucho menos es la persona más enérgica que hayamos conocido”, lanzó el entrevistado en su intervención.

Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: Getty Images

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, en enero del año pasado, se ha sometido a un par de exámenes médicos para valorar su estado físico. Los doctores han indicado que el mandatario goza de “excelente salud” y ha sostenido que se siente “muy bien”. No obstante, el tema ha sido central los últimos meses, pues sus opositores señalan el cambio de su peso corporal, las constantes taquicardias y hasta las aparentes siestas que Trump toma en medio de importantes reuniones.

El pedido que le hizo la OMS a Estados Unidos; alerta sobre peligro para el mundo

El gusto del republicano por la cadena de alimentos McDonald’s ha sido ampliamente reportado en varias ocasiones. Unos exasesores de Trump escribieron en el libro “Let Trump Be Trump” que en el avión presidencial Air Force One “había cuatro grupos principales de alimentos: McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, pizza y Coca-Cola Light”.

Según el secretario de Salud, el presidente tiene preferencia por la comida rápida. Foto: 123RF

En medio de su campaña presidencial del 2024, el ahora jefe de Estado visitó una tienda de McDonald’s y atendió a algunos comensales. También, en medio de una celebración de victoria con el equipo de fútbol americano Clemson Tigers, sirvió hamburguesas con papas fritas y dijo a los periodistas en ese momento, en el 2019, que esa sería su comida favorita.

Los comentarios de Kennedy se dan días después de que presentó una actualización de la pirámide alimentaria, que aconseja a los estadounidenses preferir ciertos alimentos sobre otros que no son necesariamente saludables. En esta, se da prioridad a los alimentos integrales, las proteínas y se rechazan las comidas procesadas.

