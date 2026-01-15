El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este jueves, 15 de enero, un plan de salud para sus ciudadanos que promete reducir los precios, especialmente de los medicamentos, también disminuirá las primas de los seguros, el plan pondrá el foco en las cuentas de las grandes compañías de seguros y, según el proyecto presidencial, los precios de los tratamientos médicos serán más transparentes para los pacientes.

“Este plan entregará dinero directamente al pueblo estadounidense, no a las compañías de seguros, las grandes farmacéuticas ni a los grupos de interés, priorizando a los pacientes sobre las ganancias de los líderes de la industria, tal como prometió“ el presidente, asevera un comunicado al respecto de la Casa Blanca, publicado en su página oficial.

La iniciativa promete un financiamiento a las personas para que estas paguen sus gastos médicos. Foto: 123RF

“En lugar de poner primero las necesidades de las grandes corporaciones y los intereses especiales, nuestro plan finalmente lo pone a usted primero y pone más dinero en su bolsillo“, anunció Trump desde la Csa Blanca. Una de las principales medidas es que el Gobierno le enviará dinero a los pacientes directamente a sus cuentas bancarias para que estos paguen su atención médica. ”Las grandes aseguradoras pierden y la gente de nuestro país gana“, dijo.

Trump amenaza con cortar todos los fondos a ciudades santuario a partir de febrero

El llamado “Gran Plan de Salud” se basó en iniciativas que llevó a cabo el mandatario durante su primera presidencia, desde el 2017 al 2021, con el fin de “promover la competencia, eliminar el gasto innecesario y devolver el control a los consumidores“.

THE GREAT HEALTHCARE PLAN.



President Donald J. Trump unveils the Great Healthcare Plan to lower costs and deliver money directly to the American people. 🇺🇸 pic.twitter.com/VWtNZzNbQC — The White House (@WhiteHouse) January 15, 2026

La propuesta ha sido presentada por el presidente para que se discuta en el Congreso de Estados Unidos, donde los legisladores decidirán si se convierte en ley. Anteriormente, los demócratas han demostrado su rechazo a la idea de que el Gobierno envíe dinero a los ciudadanos antes que a los centros médicos o a las empresas de seguros, alegando que puede afectar los créditos fiscales que había ayudado a reducir las primas mensuales de miles de estadounidenses.

EE. UU. da un giro radical a su guía alimentaria: más proteínas y menos azúcar

“Sus medicamentos recetados bajarán muchísimo y, bajo esta política, los precios de muchos medicamentos se reducirán en un 300, 400 e incluso 500 % a partir de este mes”, sentenció en mandatario en su presentación del proyecto. “En lugar de que los estadounidenses paguen los precios de medicamentos más altos del mundo, como lo hemos hecho durante décadas, ahora pagaremos el costo más bajo pagado por cualquier otra nación, y el pueblo estadounidense se beneficiará”.

El Gobierno pretende reducir el costo de los medicamentos, según Trump, excesivamente altos. Foto: 123RF

“Para reducir aún más las primas de seguros, mi plan acaba con los enormes sobornos a corredores de seguros e intermediarios corporativos que solo aumentan los costos. Financia completamente una parte de la ley que se ha descuidado durante mucho tiempo, conocida como el programa de Reducción de Costos Compartidos. Esta medida por sí sola debería reducir las primas de los planes más populares de Obamacare —cuesta creer que existan, ya que es un programa odiado y es inasequible— pero las reducirá en un promedio de entre el 10 % y el 15 %”, complementó.

La medida también obliga a las empresas de seguros publicar la comparación de las tarifas y de cobertura en “un lenguaje muy claro”, para prevenir la transparencia a los estadounidenses. “Requiere que las aseguradoras publiquen información detallada sobre cuánto de su dinero van a pagar en reclamos en comparación con cuánto obtendrán en ganancias. Las obliga a publicar datos detallados sobre cuántos reclamos se están denegando y si esas denegaciones finalmente se revocan en apelación”.

La medida entrará en discusión entre los congresistas dentro de los próximos días.