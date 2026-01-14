Estados Unidos

Trump amenaza con cortar todos los fondos a ciudades santuario a partir de febrero

La medida podría afectar a estados completos y desatar un nuevo enfrentamiento legal con alcaldes y gobernadores.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

14 de enero de 2026, 7:41 p. m.
El presidente Trump durante anuncio en Detroit la suspensión de fondos a ciudades santuario. EEUU, AP Foto: AP. Andrew Harnik.

A partir del 1 de febrero, la administración Trump suspenderá pagos federales a ciudades santuario y a los estados que las albergan, alegando que sus políticas protegen a criminales y fomentan fraude y crimen, una medida que ya genera fuertes críticas y posibles demandas legales.

A partir de 1 de febrero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva y polémica política para cortar fondos federales a las llamadas “ciudades santuario” y a los estados que las albergan.

En un discurso en el Detroit Economic Club, Trump afirmó que no realizará ningún pago federal a estas jurisdicciones, acusándolas de proteger a criminales a costa de los ciudadanos estadounidenses y de fomentar “fraude, crimen y todos los demás problemas” asociados a estas políticas locales.

Qué significa la suspensión de pagos

A diferencia de intentos anteriores que solo buscaban restringir determinados subsidios o partidas específicas, esta iniciativa de Trump amplía el alcance al incluir también a los estados completos que contienen ciudades santuario.

Por primera vez en 50 años: salen más migrantes de los que entran, tras fuertes políticas migratorias

"No hace falta que EE. UU. nos compre": declaraciones acerca de Groenlandia tras la reunión con representantes del Gobierno Trump

Florida, sorprendida por un frente ártico que podría traer nieve este fin de semana

Influencer en Estados Unidos asegura que descubrió la receta secreta de la Coca-Cola: ¿es confiable su revelación?

Trump califica al T‑MEC, el tratado comercial de México, EE. UU. y Canadá, como "irrelevante"

Las palabras de Donald Trump refiriéndose al caso de Groenlandia: "La Cúpula Dorada que estamos construyendo"

Estados Unidos bajo la lupa venezolana: la encuesta que revela cómo ven hoy a Washington

Rusia sienta su posición sobre los acercamientos de Delcy Rodríguez con Estados Unidos

Estados Unidos suspende procesos de visa de inmigrante para 75 países, incluido Colombia

Esto podría afectar una gama mucho más amplia de fondos federales destinados a educación, infraestructura, salud y otros servicios públicos.

La medida constituye una escalada en la prolongada ofensiva de la administración contra las políticas de santuario, lugares que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración, especialmente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para proteger a individuos indocumentados de la deportación.

Trump no especificó qué programas o cantidades se verán afectados, solo afirmó que “será significativo” cuando los periodistas le preguntaron sobre los detalles de los fondos a ser retenidos.

La retórica del presidente vincula directamente las políticas de santuario con problemas de seguridad y fraude, una narrativa que ha sido central en su agenda migratoria.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.
Trump anuncia la suspensión de fondos federales a ciudades santuario a partir del 1 de febrero. Foto: Getty Images

Reacción política y desafíos legales

La respuesta de líderes locales y estatales ha sido inmediata y enérgica. Alcaldes de ciudades como Chicago y Nueva York han prometido llevar el caso a los tribunales para defender los fondos que consideran esenciales para sus comunidades y han criticado la medida como inconstitucional y motivada políticamente.

Este no es un conflicto nuevo. Intentos previos de la administración Trump para cortar fondos a jurisdicciones santuario fueron bloqueados por jueces federales que determinaron que solo el Congreso tiene autoridad para condicionar el uso de fondos federales, poniendo en duda la legalidad de la actual medida.

Además, el anuncio se produce en medio de otras acciones de la administración que han buscado retener fondos federales a estados y programas.

Esto incluye recortes de ayuda familiar y subvenciones energéticas, a menudo enfrentando bloqueos judiciales.

Esta política refleja una intensificación de la confrontación entre el gobierno federal y jurisdicciones locales y estatales sobre inmigración, con implicaciones potenciales para el reparto de fondos federales en todo el país.

Son batallas que podían incluso terminar en acciones legales que posiblemente sean llevadas ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Migrantes esperan en fila junto a la valla fronteriza bajo la vigilancia de la Guardia Nacional de Texas para ingresar a El Paso, Texas, el 10 de mayo de 2023. Los senadores se apresuran a publicar un proyecto de ley muy esperado que combina la política de control fronterizo con la ayuda en tiempos de guerra. para Ucrania, Israel y otros aliados de Estados Unidos, como parte de un esfuerzo a largo plazo para impulsar el paquete a través del fuerte escepticismo de los republicanos, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Trump insiste en que "necesita" Groenlandia por razones de seguridad

Meteorólogos alertan sobre un frente ártico que podría traer nieve ligera y heladas al norte de Florida este fin de semana.

Coca Cola es una marca que ha sabido explotar su imagen a nivel internacional.

El presidente Donald Trump cuestiona la utilidad del T‑MEC.

OTAN y países europeos a las declaraciones de Donald Trump sobre el control de Groenlandia

Las banderas de Venezuela y Estados Unidos simbolizan el giro en la percepción venezolana sobre Washington, según la encuesta publicada por The Economist tras la captura de Nicolás Maduro.

Los multivitamínicos son suplementos dietéticos que aportan diversos nutrientes para el cuerpo. Foto: Getty Images.

Nievas normas para préstamos del FHA

