La Casa Blanca publica la resonancia de Trump tras sospechas sobre su salud: esto concluyó el médico

Hace días crecen las sospechas sobre el mal estado de salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por teorías que surgen basadas en fotos donde se observan sus manos inflamadas y de color morado, lo que llevó al mandatario a tomarse exámenes médicos para desmentir su mala condición.

Este lunes, 1 de diciembre, la Casa Blanca publicó los resultados de una resonancia magnética a la que fue sometido Trump, de 79 años. Esta fue la solicitud de varios demócratas, luego de que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, cuestionara la capacidad mental del jefe de Estado, además de señalar el deterioro de su salud.

Las sospechas del estado de salud de Trump surgieron por la apariencia de sus manos en los últimos meses. | Foto: AP

“Como parte del examen físico ejecutivo integral del presidente Donald Jr. Trump, se realizaron imágenes avanzadas, ya que los hombres de su edad se benefician de una evaluación exhaustiva de la salud cardiovascular y abdominal”, dice la carta, que fue firmada por el médico Sean Barbabella.

President Donald J. Trump's Advanced Imaging Results:



"His cardiovascular system shows excellent health... and confirms that he remains at excellent overall health."



— Capt Sean P. Barbabella, D.O.

Physician to the President pic.twitter.com/WJxdZEBUFS — The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025

“El propósito de estas imágenes es preventivo: identificar problemas de forma temprana, confirmar su estado general de salud y garantizar que mantenga su vitalidad y funcionalidad a largo plazo”, continúa.

De acuerdo con la lectura de las imágenes médicas, Barbabella determinó que “son perfectamente normales” y que sus imágenes abdominales “también son perfectamente normales”.

Los hematomas y sus manos hinchadas se deben a la toma de aspirinas, según presidencia. | Foto: AP

“No hay evidencia de estrechamiento arterial que afecte el flujo sanguíneo ni anomalías en el corazón o en los vasos sanguíneos principales”, aseguró el médico en el informe compartido por la Casa Blanca.

“Las cavidades cardiacas tienen un tamaño normal, las paredes de los vasos se ven lisas y saludables, y no hay señales de inflamación o coágulos. En general, su sistema cardiovascular muestra una excelente salud".

“Este nivel de evaluación detallada es estándar para un examen físico ejecutivo a la edad del presidente Trump y confirma que sigue gozando de excelente salud general”, concluye el reporte médico.

Trump goza de buena salud, según su médico. | Foto: GETTY IMAGES

El foco se posó sobre la salud del mandatario cuando este apareció públicamente con moretones en las manos. A esto, la portavoz de presidencia, Karoline Leavitt, aseguró que eran consecuencias de “frecuentes apretones de manos” y por el consumo rutinario de aspirina.

Se le suma que el medio de comunicación The New York Times, en varios reportes, ha señalado que Trump demuestra un bajo rendimiento en su segundo mandato, comparado con el que llevó a cabo desde el 2017 al 2021, y lo relacionan con su estado de salud.