Suscribirse

Mundo

Trump arremete contra una periodista de ‘The New York Times’ por un artículo sobre su edad: “Fea por dentro y por fuera”

El medio sostuvo que Trump está pasando menos tiempo en público que antes y que su salud está “deteriorada”.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
26 de noviembre de 2025, 6:08 p. m.
x
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se fue de frente contra el diario estadounidense The New York Times, un día después de que el periódico publicara un artículo sobre su edad, en el que destacaba sus “signos de fatiga” durante su estancia en la Casa Blanca.

“Los lunáticos de izquierda radical de The New York Times, que pronto desaparecerá, publicaron un artículo difamatorio sobre mí en el que afirmaban que quizás estoy perdiendo mi energía, a pesar de que los hechos demuestran exactamente lo contrario”, dijo el mandatario a través de un mensaje publicado en su perfil de Truth Social.

El jefe de Estado estadounidense aseguró que el periódico sabe “que esto es falso, como casi todo lo que escriben” sobre él, “incluidos los resultados electorales”: “Los asquerosos del decadente New York Times están de nuevo en acción. (...) Todo deliberadamente negativo. Este barato periodicucho sensacionalista es realmente un ‘enemigo del pueblo’”.

Asimismo, criticó a una de las periodistas que firma el mencionado artículo, corresponsal de la Casa Blanca, a la que ha descrito como “reportera de pacotilla, fea por dentro y por fuera”, que, según Trump, “se encarga de escribir solo cosas malas” sobre él, a pesar de tener “las más altas cifras en las encuestas e inversiones récord”.

“Gané las elecciones presidenciales de 2024 por una amplia mayoría, ganando los siete estados clave, el voto popular y el colegio electoral por mayoría. (...)”, afirmó Trump.

Contexto: Trump insulta a una periodista tras pregunta sobre los archivos Epstein y el video causa indignación en redes: “Silencio, cerdita”

“Resolví ocho guerras, alcancé 48 nuevos máximos bursátiles, nuestra economía es excelente y nuestro país vuelve a ser respetado en todo el mundo, como nunca antes”, aseveró el mandatario.

Así, dijo que “lograr” estos objetivos “requiere mucho trabajo y energía”, sosteniendo que “nunca” se había “esforzado tanto” en su vida.

getty images
Trump ha demandado varias veces al diario norteamericano. | Foto: Corbis via Getty Images

“Llegará el día en que me quede sin energía, a todos nos pasa, pero con un examen físico perfecto y una prueba cognitiva recién realizada, no será ahora”, ha zanjado.

The New York Times sostuvo que Trump está pasando menos tiempo en público que antes, terminando los eventos más temprano y “hablando más sobre la otra vida”.

El presidente, que tiene en el punto de mira a varios medios de comunicación, llegó a demandar al periódico a principios de año por difamación y calumnia por “intentar dañar” su “reputación empresarial, personal y política”.

*Con información de Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Infalible Jhon Córdoba: gol para Krasnodar lo pone a sonar y le tira mensaje a Néstor Lorenzo

2. Él es el novio de Michelle Rouillard y hacía parte de ‘MasterChef Celebrity’: “Dentro de la competencia me enamoré”

3. Exgobernador Carlos Caicedo dice que a Gustavo Petro “lo han secuestrado” y arremete contra Roy Barreras y Armando Benedetti

4. ¿Cuánto cuesta vivir en Miami? Este es el ingreso necesario para vivir bien

5. Tiroteo cerca de la Casa Blanca: dos miembros de la Guardia Nacional resultan heridos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

New York Times

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.