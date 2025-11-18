Suscribirse

Estados Unidos

Trump insulta a una periodista tras pregunta sobre los archivos Epstein y el video causa indignación en redes: “Silencio, cerdita”

El momento se presentó a bordo del avión presidencial de Estados Unidos.

18 de noviembre de 2025, 6:06 p. m.
Trump pidió a la justicia estadounidense que investigue la relación de Epstein con varios políticos e instituciones de EE. UU. | Foto: Getty Images

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló a una periodista del medio Bloomberg y le ordenó que se callara de forma despectiva, durante una ronda de preguntas con la prensa a bordo del Air Force One.

Contexto: Los pecados de Trump: los inéditos correos del depredador Jeffrey Epstein retratan al presidente y amenazan su futuro

La situación se dio el 14 de noviembre, mientras una reportera, fuera de cámara, le preguntaba por los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, que podrían ser publicados si lo aprueba la Cámara de Representantes.

En el video difundido en redes sociales y que ha causado indignación en miles de usuarios, Trump la señala con el dedo e inmediatamente le dice a la mujer “cállate, cerdito” (“Quiet. Quiet, Piggy.”, en inglés).

La pregunta de la discordia

Medios locales sostienen que la reportera le preguntó a Trump “señor presidente, ¿qué quiso decir Jeffrey Epstein en sus correos electrónicos cuando dijo que usted ‘sabía de las chicas’?”.

En ese momento, el mandatario republicano, nombrado por Epstein en unos polémicos correos electrónicos, respondió: “No sé nada de eso. Lo habrían anunciado hace mucho tiempo. Jeffrey Epstein y yo tuvimos una muy mala relación durante muchos años“.

Los correos electrónicos de Epstein involucrarían al mandatario estadounidense. | Foto: Getty Images

Algunos medios sostienen que el cuestionamiento atrás de cámaras, se trató de la frase: “Si no hay nada incriminatorio en los archivos de Epstein, ¿por qué no…?”.

Después del tensionante cruce, vino la frase de Trump. La reportera de la CBS News en la Casa Blanca, Jennifer Jacobs, fue la periodista que indicó quién era la afectada.

Trump está a favor de la publicación de los archivos

A pesar de criticar los votos republicanos para publicar los archivos de Epstein, Trump sostuvo el 16 de diciembre que los miembros de su partido deberían votar a favor.

El republicano ha sido partidario de la publicación de los archivos Epstein. | Foto: CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag

Los archivos están compuestos por más de 300 gigabytes de datos, documentos en papel, videos, fotografías y audios que están almacenados en el sistema electrónico central de gestión de casos del FBI, llamado “Sentinel”, según CNN.

Contexto: Donald Trump sabía de los abusos a menores de Jeffrey Epstein y una víctima “pasó horas con él”, según revelan correos

La mayor parte de los registros proviene de la segunda investigación realizada por la oficina del FBI en Nueva York, incluidos memorandos sobre la investigación y posibles objetivos, lugares por revisar, registros que podrían ser citados y testimonios de testigos, víctimas y sospechosos.

Se espera que la votación de la Cámara se realice el 18 de noviembre. En caso de ser aprobado, el proyecto pasará a manos del Senado.

