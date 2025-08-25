¿Qué tiene Donald Trump? Aumenta preocupación por su salud tras impactantes imágenes de su mano

El presidente Donald Trump se presentó este lunes, 25 de agosto, sin corrector y mostró un moretón oscuro en el dorso de su mano derecha mientras firmaba órdenes ejecutivas en la Oficina Oval.

Sentado en el Escritorio Resolute, Trump parecía cubrirse el dorso de la mano derecha con la izquierda mientras hablaba con los periodistas. El fin de semana pasado, se le vio con un poco de maquillaje en la mano, aparentemente para disimular un moretón recurrente.

Pero en varios momentos de la conferencia de prensa, los periodistas vieron un destello del extenso hematoma en el dorso de su mano. Esto quedó visible nuevamente cuando Trump recibió a su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, en la Oficina Oval.

La mancha morada y azul es el último moretón que aparece en la mano del presidente de 79 años. En los últimos meses, se ha visto a Trump con un moretón familiar en el mismo lugar, y ocasionalmente lo cubre con maquillaje.

Así se veía la mano de Donadl Trump durante su reunión con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung. | Foto: AP

La Casa Blanca y el médico de Trump han sostenido que el presidente goza de “excelente salud” y que el hematoma en la mano es resultado de frecuentes apretones de manos y la ingesta de aspirina.

Sean Barbabella, médico de la Casa Blanca, describió la insuficiencia venosa crónica como “benigna y común” en un memorando sobre la salud del presidente.

“Esto concuerda con una leve irritación de los tejidos blandos causada por el apretón de manos frecuente y el uso de aspirina, que se toma como parte de un régimen estándar de prevención cardiovascular”, declaró el médico de Trump, Sean Barbabella. “Este es un efecto secundario bien conocido y benigno del tratamiento con aspirina”.

Trump reveló recientemente que le diagnosticaron “insuficiencia venosa crónica”, lo que significa que experimenta hinchazón en sus extremidades inferiores porque las venas de sus piernas no bombean sangre de manera efectiva hacia su corazón.

El presidente Donald Trump. | Foto: AP

La insuficiencia venosa crónica, común en personas de 70 años, se produce cuando las venas de las piernas tienen dificultades para retornar la sangre al corazón. La Casa Blanca declaró en julio que no había evidencia de afecciones más graves, como trombosis venosa profunda ni arteriopatía. Exámenes adicionales no identificaron tampoco signos de insuficiencia cardíaca.

Aún no está claro qué cubre exactamente el maquillaje. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha afirmado varias veces este año que la mano del presidente simplemente estaba magullada por todos sus encuentros y por tomar muchas aspirinas.

“El presidente Trump es un hombre del pueblo, y se reúne con más estadounidenses y les estrecha la mano a diario que cualquier otro presidente en la historia”, declaró Leavitt al Daily Beast en julio.