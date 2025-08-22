En la mañana de hoy, viernes 22 de agosto, agentes del FBI en Estados Unidos allanaron la casa en el área de Washington D. C. del exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, en el marco de una investigación de seguridad nacional de alto perfil.

Según confirmaron varios medios internacionales, entre ellos Associated Press, la investigación estaría relacionada con el manejo de documentos clasificados.

Más temprano, el director del FBI, Kash Patel, publicó un misterioso mensaje a través de sus redes sociales en el que decía: “NADIE está por encima de la ley... Agentes del @FBI en misión”.

NO ONE is above the law… @FBI agents on mission — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 22, 2025

El allanamiento empezó a las 7:00 a. m. hora local, y fue reportado inicialmente por el New York Post. CNN también confirmó la noticia, indicando que los reporteros de la cadena de televisión habían observado a agentes del FBI cerca de la residencia de Bolton en Mayland.

CNN también aseguró que, pese a comunicarse con Bolton, este no tenía conocimiento de la actividad policial en su residencia. Las mismas fuentes han aclarado que Bolton, quien se desempeñó como asesor de seguridad nacional de Trump entre 2018 y 2019, no se encuentra detenido ni bajo arresto.

Bolton fue el tercer asesor de seguridad nacional de Trump durante 17 meses y tuvo enfrentamientos con él por Irán, Afganistán y Corea del Norte. El primer gobierno de Trump intentó, sin éxito, bloquear la publicación de un libro de Bolton que, según afirmaba, contenía información clasificada.

El asesor de Seguridad Nacional, John R. Bolton, escucha al presidente Donald J. Trump durante su reunión con el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, en el Despacho Oval de la Casa Blanca el jueves 18 de julio de 2019 en Washington, D.C. | Foto: The Washington Post via Getty Im

La cuenta X de Bolton publicó un mensaje a las 7:32 a. m., criticando la estrategia de Trump en la guerra de Rusia contra Ucrania mientras agentes del FBI se encontraban en su casa. No quedó claro si se trataba de una publicación programada.

“Rusia no ha cambiado su objetivo: arrastrar a Ucrania a un nuevo Imperio Ruso. Moscú ha exigido que Ucrania ceda el territorio que ya posee y el resto de Donetsk, que no ha podido conquistar. Zelenski nunca lo hará. Mientras tanto, las reuniones continuarán porque Trump quiere un Premio Nobel de la Paz, pero no veo que estas conversaciones avancen”, dijo Bolton en su último trino.

El presidente Trump luchó para anular su publicación debido a que incluía secretos nacionales (argumentando que Bolton violó un acuerdo de confidencialidad firmado como condición de su empleo), pero finalmente no tuvo éxito, según el NY Post.

El exasesor de Trump ha estado en desacuerdo con su antiguo jefe desde entonces, apareciendo regularmente en noticias y en diferentes medios de comunicación criticando la seguridad nacional y la política exterior del presidente.

John Bolton en una de las reuniones que tenía con Donald Trump cuando pertenecía a ese gobierno estadounidense | Foto: Getty Images / Bloomberg / Colaborador