Donald Trump revela detalles de su estado de salud tras declarar que estaba tomando “una dosis más alta de aspirina”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este viernes, 2 de enero, sobre su “salud perfecta” y sus habilidades cognitivas, un día después de la publicación de una entrevista en la que defendió su aptitud para el cargo en medio de dudas sobre su estado clínico.

“Los médicos de la Casa Blanca acaban de informarme que gozo de una ‘salud perfecta’ y que obtuve una calificación excelente (es decir, respondí correctamente al 100 % de las preguntas) en mi examen cognitivo, por tercera vez consecutiva, algo que ningún otro presidente ni vicepresidente anterior estuvo dispuesto a hacer”, escribió en su plataforma Truth Social.

El diario Wall Street Journal publicó el jueves pasado una entrevista con Trump, quien a sus 79 años es la persona de mayor edad en asumir la Presidencia de Estados Unidos.

En el diálogo, el presidente culpó a la aspirina de la aparición de grandes moretones en su mano derecha, que habitualmente cubre con vendas o maquillajes, y negó haberse dormido durante reuniones televisadas, afirmando que simplemente había “cerrado los ojos” como “método de relajación”.

Cambió, además, una declaración anterior sobre haberse sometido a una resonancia magnética en octubre, afirmando que en realidad se trató de una tomografía computada, un examen más rápido.

La Casa Blanca publica la resonancia de Trump tras sospechas sobre su salud: esto concluyó el médico

En su publicación de este viernes, Trump agregó que cualquier candidato presidencial o vicepresidencial debería estar obligado a someterse a un examen cognitivo “sólido, significativo y confiable”.

“¡Nuestro gran país no puede ser gobernado por personas estúpidas o incompetentes!”, escribió, en una indirecta a su predecesor, Joe Biden, el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, quien se retiró de la contienda electoral de 2024 después de un desastroso debate que generó preocupación sobre su estado cognitivo.

El presidente Donald Trump gesticula mientras habla durante un evento sobre la reubicación de la sede del Comando Espacial de EE. UU. de Colorado a Alabama en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el martes 2 de septiembre de 2025, en Washington. Foto: AP

En octubre pasado, declaró a periodistas que se había sometido a una resonancia magnética.

“Lo que sea que hayan analizado, lo analizaron bien, y dijeron que obtuve un resultado tan bueno como el que jamás hayan visto”, afirmó entonces.

Pero al Journal le dijo que no fue una resonancia magnética, sino “algo menor, (...) una tomografía”.

Su médico, Sean Barbabella, confirmó al periódico que se le realizó una tomografía computarizada “para descartar definitivamente cualquier problema cardiovascular”.

El pie izquierdo hinchado del presidente estadounidense Donald Trump durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, el miércoles 16 de julio de 2025. (AP Foto/Alex Brandon) Foto: AP

Trump rechazó, nuevamente, la idea de que se quede dormido en público. “Simplemente cierro los ojos. Me resulta muy relajante”, dijo. “A veces me toman una foto mientras parpadeo, y me captan justo en el momento del parpadeo”.