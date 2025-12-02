Suscribirse

Estados Unidos

Trump vuelve a quedarse dormido, al parecer, mientras Marco Rubio hablaba a la prensa: este es el video del momento

Minutos antes de su aparente siesta, el presidente aseguró estar más activo que en su juventud.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
3 de diciembre de 2025, 3:05 a. m.
x
El presidente Trump sostuvo una reunión con su gabinete este martes, 2 de diciembre, desde la Casa Blanca. | Foto: Getty Images

En varias oportunidades se han vuelto virales en redes sociales videos en los que se ve al presidente Donald Trump, al parecer, dormido en medio de importantes reuniones de su Gobierno que, además, están siendo televisadas ante millones de espectadores, lo que aviva las sospechas de su estado de salud, pese a que el mandatario defiende que se encuentra en excelentes condiciones.

Este martes, 2 de diciembre, Trump se encontraba en una reunión de su gabinete cerca del mediodía en la cual hacían presencia decenas de periodistas que lo captaron aparentemente durmiendo mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, daba sus declaraciones correspondientes.

x
El presidente fue captado durmiendo. | Foto: Getty Images

Justo al inicio de la reunión, el presidente aseguró que estaba “más agudo que hace 25 años”, y criticó al periódico The New York Times por un reciente reportaje en el que detallaba cómo el mandatario, de 79 años, parecía haber perdido su ritmo en este segundo mandato. “Trump es agudo, pero ellos no lo son tanto”, aseguró el republicano.

Contexto: La Casa Blanca publica la resonancia de Trump tras sospechas sobre su salud: esto concluyó el médico

Sin embargo, 15 minutos después pareció cabecear y cerrar los ojos por largos minutos mientras sus funcionarios hablaban durante una hora y media.

Todos los secretarios intervinieron para elogiar lo que ha sido hasta ahora el Gobierno de Trump, quien estaba luchando contra su sueño que no parecía irse con ninguna información relevante que estuvieran anunciando sus partidarios.

x
No es la primera vez que Trump parece dormir en medio de importantes reuniones televisadas por la prensa. | Foto: Getty Images

El momento que más ha rondado por redes durante el discurso de Rubio, quien aprovechó sus minutos frente a los periodistas para alabar la intervención de Estados Unidos en la culminación de grandes guerras. Como Trump estaba sentado a su lado, las cámaras los enfocaban a ambos, mostrando cómo el presidente durmió casi toda la charla de su alto funcionario.

Contexto: Donald Trump, ‘el Luis XIV del siglo XXI’: el presidente de EE. UU. quiere construir un salón de baile muy al estilo de la monarquía francesa

Más tarde, en una rueda de prensa que ofreció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, los periodistas le preguntaron —como en oportunidades anteriores— si el presidente tomó una siesta, a lo que ella argumentó que este se encontraba “escuchando atentamente y dirigiendo toda la maratónica reunión de gabinete de tres horas”.

x
Trump alardeó de su agudeza minutos antes de quedarse dormido. | Foto: Getty Images

“En todas estas reuniones históricas, el presidente y su increíble equipo destacan la exhaustiva lista de logros que han alcanzado en nombre del pueblo estadounidense para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, dijo la portavoz de presidencia.

Contexto: ¿Qué son las ‘Cuentas Trump’ y por qué una pareja multimillonaria donó más 6.000 millones de dólares a los niños de EE. UU.?

No es la primera vez que le pasa esto al presidente estadounidense. De hecho, a principios de noviembre se le señaló de dormir en una aparición en la prensa desde el Despacho Oval. Un análisis del Washington Post de ese momento aseguró que Trump tuvo los ojos cerrados por más de 20 minutos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Xabi Alonso, en la cuerda floja con Real Madrid: duelo ante Athletic Club será clave

2. “Repugnante”: Sabrina Carpenter arremete contra la Casa Blanca por usar su música

3. James Rodríguez habló con figura de Santa Fe: hizo confesión que sorprendió a la hinchada

4. Trump celebra una “gran conversación” con presidente latinoamericano, tras sellar una importante alianza contra el crimen

5. Revelan video del universitario asesinado en el norte de Bogotá en un intento de robo; este viernes era su cumpleaños

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosDonald Trump

Noticias Destacadas

x

Trump celebra una “gran conversación” con presidente latinoamericano, tras sellar una importante alianza contra el crimen

Redacción Mundo
x

Trump vuelve a quedarse dormido, al parecer, mientras Marco Rubio hablaba a la prensa: este es el video del momento

Redacción Mundo
Donald Trump y Nicolás Maduro

“Lo hará”: Trump anticipa la inminente salida de Maduro luego de prometer que actuará “pronto” dentro de Venezuela

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.