En varias oportunidades se han vuelto virales en redes sociales videos en los que se ve al presidente Donald Trump, al parecer, dormido en medio de importantes reuniones de su Gobierno que, además, están siendo televisadas ante millones de espectadores, lo que aviva las sospechas de su estado de salud, pese a que el mandatario defiende que se encuentra en excelentes condiciones.

Este martes, 2 de diciembre, Trump se encontraba en una reunión de su gabinete cerca del mediodía en la cual hacían presencia decenas de periodistas que lo captaron aparentemente durmiendo mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, daba sus declaraciones correspondientes.

Justo al inicio de la reunión, el presidente aseguró que estaba “más agudo que hace 25 años”, y criticó al periódico The New York Times por un reciente reportaje en el que detallaba cómo el mandatario, de 79 años, parecía haber perdido su ritmo en este segundo mandato. “Trump es agudo, pero ellos no lo son tanto”, aseguró el republicano.

Sin embargo, 15 minutos después pareció cabecear y cerrar los ojos por largos minutos mientras sus funcionarios hablaban durante una hora y media.

🇺🇸 | Trump parece dormitar varias veces mientras Marco Rubio divaga y monologa. Trump también lleva la mano derecha vendada.

Todos los secretarios intervinieron para elogiar lo que ha sido hasta ahora el Gobierno de Trump, quien estaba luchando contra su sueño que no parecía irse con ninguna información relevante que estuvieran anunciando sus partidarios.

El momento que más ha rondado por redes durante el discurso de Rubio, quien aprovechó sus minutos frente a los periodistas para alabar la intervención de Estados Unidos en la culminación de grandes guerras. Como Trump estaba sentado a su lado, las cámaras los enfocaban a ambos, mostrando cómo el presidente durmió casi toda la charla de su alto funcionario.

Más tarde, en una rueda de prensa que ofreció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, los periodistas le preguntaron —como en oportunidades anteriores— si el presidente tomó una siesta, a lo que ella argumentó que este se encontraba “escuchando atentamente y dirigiendo toda la maratónica reunión de gabinete de tres horas”.

“En todas estas reuniones históricas, el presidente y su increíble equipo destacan la exhaustiva lista de logros que han alcanzado en nombre del pueblo estadounidense para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, dijo la portavoz de presidencia.