Este martes 2 de diciembre, los multimillonarios Michael y Susan Dell realizaron una importante donación a la infancia futura de EE. UU., en el marco del ‘Giving Tuesday’, un movimiento de generosidad que se celebra el martes después del Día de Acción de Gracias.

El día es un movimiento global de solidaridad que se celebra anualmente desde 2012. | Foto: Getty Images

La cifra donada por los Dell es de 6.250 millones de dólares que beneficiarán a 25 millones de niños estadounidenses menores de 10 años, en un valor récord para las donaciones de este tipo.

La millonaria suma sería repartida por medio del programa ‘Cuentas Trump’, un conjunto de beneficios dirigidos a menores de edad para generar un ahorro que usará en rubros específicos que favorezcan a la nueva generación que impactará en el país norteamericano.

¿Cómo funciona la donación de los Dell a través de las ‘Cuentas Trump’?

La idea, en principio, es otorgar 250 dólares a cada menor de 10 años que cumpla con los requisitos del programa descrito.

“Creemos que si cada niño puede vislumbrar un futuro por el que valga la pena ahorrar, este programa creará algo mucho más grande que una simple cuenta. Generará esperanza, oportunidades y prosperidad para las generaciones venideras”, afirmó Michael Dell, director ejecutivo de Dell Technologies.

Las 'Cuentas Trump' permiten un ahorro hasta los 18 años del menor beneficiario. | Foto: Getty Images

Por su parte, Susana Dell, sostuvo que “Queremos que estos niños sepan que no solo sus familias se preocupan por ellos, sino también sus comunidades, su gobierno y su país. Y todos les animamos a tener un futuro maravilloso, un futuro brillante, y que eso está a su alcance”.

Así bien, los Dell depositarán dinero en las cuentas de niños con la edad mencionada que vivan en códigos postales con un ingreso familiar promedio de USD $150.000 o menos y que no recibirán el capital inicial de 1.000 dólares del Departamento del Tesoro.

¿Cómo funcionan las ‘Cuentas Trump’?

En este programa, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos depositará 1.000 dólares en cuentas de inversión dirigidas para niños norteamericanos nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

ESta entidad federal será la encargada de distribuir los 1.000 dólares a la cuenta de cada beneficiario. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Bajo la nueva ley, las “Cuentas Trump” están disponibles para cualquier menor de 18 años estadounidense con número de Seguro Social, y sus familias pueden depositar fondos en las cuentas, que deben invertirse en un fondo indexado que replica el mercado de valores general.

Las familias podrían aportar hasta 5.000 dólares al año mientras dure la activación de la cuenta, y la mitad de ese valor podría ser donado por los empleadores o patrocinadores.