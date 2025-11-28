Una mujer latinoamericana fue expulsada de Estados Unidos mientras se dirigía a visitar a su familia desde el aeropuerto de Boston, cuando las autoridades migratorias la detuvieron y procedieron a realizar la deportación.

Se trata Lucía López Belloza, oriunda de Honduras y de 19 años de edad, que se dirigía hacia Texas a pasar las vacaciones de Acción de Gracias, cuando fue arrestada.

La joven hondureña estudiaba en una universidad del estado. | Foto: Getty Images

El caso está causando polémica en Estados Unidos, ya que se según su abogado, Todd Pomerleau, un juez federal había bloqueado su deportación.

La defensa de López Belloza

En declaraciones a ABC News, el abogado sostiene que López llegó a Estados Unidos cuando tenía 8 años.

En los documentos revisados por el medio mencionado, se constató que un juez federal ordenó al gobierno de Trump no expulsar a la joven, y ni siquiera les permitía moverla afuera del estado de Massachusetts.

Sin embargo, la hondureña fue arrestada antes de abordar un vuelo a Texas, donde se encontraba su familia. En palabras de Pomerleu, los agentes del aeropuerto le pidieron que se hiciera a un lado. Al día siguiente ya había sido deportada.

La joven recibió beneficios de dicho programa. | Foto: Getty Images/iStockphoto

A López le habían dicho que había un problema con su billete cuando se escaneó su tarjeta de embarque, y que la habían remitido a un mostrador de atención al cliente, tras lo cual fue puesta bajo custodia federal.

“Ella pensó que iba a volver a casa, ver a su familia, volar de regreso, tomar sus exámenes finales y ahora está sentada en Honduras”, dijo Pomerleau.

ICE sostiene que tenía una orden vigente de deportación

López habría sido trasladada a la oficina de ICE en el pueblo de Burlington en un vehículo sin matrícula, según la versión del abogado defensor.

El accionar de ICE durante la era Trump ha generado cuestionamientos por varios sectores de la opinión pública. | Foto: Composición Semana/ getty images/ X @twrling

La agencia migratoria sostiene que Belloza tenía una orden de deportación desde 2015, por lo que se procedió a la deportación.

El abogado también enfatizó a otros medios de EE. UU. que López era una “Dreamer (beneficiaria de Daca) viviendo una pesadilla draconiana”.

López le dijo al Globo de Honduras que estaba cursando su primer semestre en la Universidad de Babson, después de “trabajar muy duro” por su sueño.

Así bien, su abogado pretende que la mujer regrese a Estados Unidos mediante las instancias legales pertinentes.