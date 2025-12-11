Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de La Casa Blanca, ha dado una rueda de prensa el 11 de diciembre de 2025, hablando de varios puntos, entre los cuales resaltó el estado de salud del presidente Donald Trump.

Cuando le preguntaron la razón por la que el presidente estadounidense estaba apareciendo con un vendaje en la parte superior de su mano derecha, respondió que se debía al constante apretón de manos a la que se expone mientras cumple sus funciones.

A principios de mes, el 1 de diciembre de 2025, ya había hecho énfasis en la salud de Trump, cuando se refirió a lo que el reconocido medio The New York Times había mencionado el fin de semana anterior por medio de un artículo sugiriendo que el presidente no estaba en las mismas condiciones que en su anterior mandado entre 2017 y 2021.

En esta ocasión, Leavitt resaltó los anteriores artículos que había hecho este mismo medio, resaltando la labor del demócrata Joe Biden y aclarando la óptima salud del actual presidente de Estados Unidos y su lamento por los enfoques periodísticos del prestigioso periódico.

Trump ha hecho varios pronunciamientos contra el medio, uno de ellos fue en la red Truth Social, en la que declaró: “Después de todo el trabajo que he hecho con exámenes médicos, exámenes cognitivos y todo lo demás, en realidad creo que es sedicioso, quizás incluso traicionero, que The New York Times, y otros, hagan constantemente informes FALSOS para difamar y menospreciar al ‘PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS’. Son verdaderos enemigos del pueblo, y deberíamos hacer algo al respecto”.

En junio, Karoline Leavitt ya había hecho referencia a la mano de Donald Trump, ya que en dicho momento también se le preguntó por qué se veía la mano del presidente maquillada, a lo que aseguró las causas eran los múltiples apretones de manos y constante consumo de Aspirina. En esta ocasión también reveló el dictamen que determinaba que el presidente contaba con una enfermedad llamada “insuficiencia venosa crónica” en las pernas, sin embargo, recalcó que esto no impedía para nada su rol como máximo mandatario de la potencia mundial.