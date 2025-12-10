Un inusual momento vivió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al hablar con periodistas en pleno vuelo, junto a una puerta de baño que se abrió al menos dos veces.

El mandatario de 79 años se encontraba en una breve rueda de prensa, preguntándole a una de las periodistas por qué estaba usando indebidamente su micrófono en un ala del Air Force One, cuando en ese momento ocurrió lo inesperado.

“Vas a tener que tomártelo con calma con esa cosa”, le dijo Trump. “Es un avión del gobierno, pero me gusta cuidarlo”, agregó.

During a flight on Air Force One, Donald Trump was struck by a bathroom door opened by a staff member exiting the compartment.



The incident occurred on Tuesday evening as the U.S. president was en route to Pennsylvania and preparing to speak with journalists. pic.twitter.com/bMqRSX5wOs — NEXTA (@nexta_tv) December 10, 2025

En ese momento, el presidente de Estados Unidos fue interrumpido por la puerta de un baño que se abrió. Trump, sorprendido, sonrió, miró hacia la puerta y, esbozando una sonrisa, dijo: “¿Hola?”.

Uno de sus empleados estaba en el baño y no sabía que Trump obstruía la salida, mientras estaba en plena rueda de prensa.

“¿Hola?, ¿hay alguien ahí?”, preguntó Trump, llamando a la puerta, mientras la persona se retiraba.

El presidente entonces le dijo al empleado avergonzado que saliera, mientras la risa entre los presentes se extendía.

El mandatario estadounidense decidió hacerse más adelante para continuar hablando con los periodistas.

Donald Trump es interrumpido por un funcionario que salía del baño. | Foto: X/@nexta_tv

El sorpresivo suceso ocurrió antes de volar al condado de Monroe, Pensilvania, el martes 9 de diciembre en horas de la noche.

Trump mantuvo el ánimo relajado durante la interrupción, pero algunos aprovecharon para criticarlo. “Trump no va a dejar que nadie en el baño le impida mentir”, escribió uno de los usuarios en las redes sociales.

Los periodistas lo interrogaban sobre a quién nominaría como nuevo jefe de la Reserva Federal, a lo que respondió criticando al famoso Obamacare.

Donald Trump durante el momento. | Foto: x/@nexta_tv