Vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reveló el momento más incómodo que vivió con su pareja 32 años mayor

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt —que destaca entre los funcionarios de Gobierno por ser una de la más jóvenes de todo el equipo que acompaña al presidente Donald Trump— detalló el momento más incómodo que atravesó en su relación con un empresario mucho mayor que ella.

Leavitt, de 28 años, se casó en enero de este año con el promotor inmobiliario Nicholas Riccio, de 60 años. De acuerdo con la portavoz de la presidencia, empezaron a salir cuando ella tenía 25 años y estaba compitiendo por un puesto en el Congreso por el estado de Nuevo Hempshire, en el 2022.

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, de 28 años. | Foto: Getty Images via AFP

En una entrevista con la periodista Miranda Devine en su pódcast Pod Force One, el cual pertenece al medio New York Post, Leavitt dijo que el momento más incómodo que vivió en su relación fue cuando presentó a su pareja con sus papás.

“Sin duda, es una conversación difícil de tener al principio”, dijo la funcionaria gubernamental. Según su relato, la diferencia de edad dejó a sus padres escépticos al inicio, pero a medida que compartieron más tiempo juntos, se dieron cuenta de que Riccio debía pertenecer a la familia.

El año pasado, en julio, la pareja recibió a su primer hijo, cuando Leavitt trabajaba en la campaña presidencial de Trump.

“Una vez que lo conocieron y vieron quién es como hombre, su carácter y cuánto me adora, creo que todo se les hizo bastante fácil, y ahora todos somos amigos”, aseguró la vocera de la Casa Blanca en su entrevista.

“Es una relación familiar típica, y mi esposo siente un gran respeto por mis padres por la forma en que me criaron”, continuó diciendo, luego de asegurar que estos años Riccio ha sido un pilar para la familia Leavitt y para su hijo, Niko, que ahora tiene un poco más de un año.

“Nos divertimos mucho juntos cuando vienen de visita”, agregó, en referencia a sus padres.

Leavitt conoció a su esposo en medio de una campaña para entrar al Congreso. | Foto: Getty Images

Al hablar sobre los detalles de su relación, la joven política contó que conoció a su esposo en un evento de campaña para el Congreso, en el 2021, mediante un amigo en común. Y, tras entablar una amistad, “nos enamoramos”, dijo en el pódcast.

“Y aquí estamos hoy, casados, con un bebé precioso, y él es un hombre maravilloso”, alabó.