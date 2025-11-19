Suscribirse

Vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reveló el momento más incómodo que vivió con su pareja 32 años mayor

La funcionaria es la más joven en ocupar el cargo en toda la historia de Estados Unidos.

Redacción Mundo
19 de noviembre de 2025, 10:34 p. m.
Portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, junto con su esposo, Nicholas Riccio, y su hijo, Niko. | Foto: Getty Images

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt —que destaca entre los funcionarios de Gobierno por ser una de la más jóvenes de todo el equipo que acompaña al presidente Donald Trump— detalló el momento más incómodo que atravesó en su relación con un empresario mucho mayor que ella.

Leavitt, de 28 años, se casó en enero de este año con el promotor inmobiliario Nicholas Riccio, de 60 años. De acuerdo con la portavoz de la presidencia, empezaron a salir cuando ella tenía 25 años y estaba compitiendo por un puesto en el Congreso por el estado de Nuevo Hempshire, en el 2022.

WASHINGTON, DC – 5 DE FEBRERO: La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante una conferencia de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca el 5 de febrero de 2025 en Washington, DC. Leavitt discutió las opiniones del presidente sobre Gaza, el Canal de Panamá y una orden ejecutiva de "Prohibición de hombres en los deportes femeninos" que el presidente firmará más tarde hoy, y otros temas. Andrew Harnik/Getty Images/AFP
La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, de 28 años. | Foto: Getty Images via AFP

En una entrevista con la periodista Miranda Devine en su pódcast Pod Force One, el cual pertenece al medio New York Post, Leavitt dijo que el momento más incómodo que vivió en su relación fue cuando presentó a su pareja con sus papás.

Contexto: “Desquiciado”: portavoz de la Casa Blanca se refiere a Gustavo Petro en plena rueda de prensa

“Sin duda, es una conversación difícil de tener al principio”, dijo la funcionaria gubernamental. Según su relato, la diferencia de edad dejó a sus padres escépticos al inicio, pero a medida que compartieron más tiempo juntos, se dieron cuenta de que Riccio debía pertenecer a la familia.

El año pasado, en julio, la pareja recibió a su primer hijo, cuando Leavitt trabajaba en la campaña presidencial de Trump.

“Una vez que lo conocieron y vieron quién es como hombre, su carácter y cuánto me adora, creo que todo se les hizo bastante fácil, y ahora todos somos amigos”, aseguró la vocera de la Casa Blanca en su entrevista.

Contexto: Esto dijo la vocera de la Casa Blanca sobre la posibilidad de enviar tropas a Venezuela

“Es una relación familiar típica, y mi esposo siente un gran respeto por mis padres por la forma en que me criaron”, continuó diciendo, luego de asegurar que estos años Riccio ha sido un pilar para la familia Leavitt y para su hijo, Niko, que ahora tiene un poco más de un año.

“Nos divertimos mucho juntos cuando vienen de visita”, agregó, en referencia a sus padres.

La funcionaria habló nuevamente de lo que pasó con el Gobierno Petro.
Leavitt conoció a su esposo en medio de una campaña para entrar al Congreso. | Foto: Getty Images

Al hablar sobre los detalles de su relación, la joven política contó que conoció a su esposo en un evento de campaña para el Congreso, en el 2021, mediante un amigo en común. Y, tras entablar una amistad, “nos enamoramos”, dijo en el pódcast.

“Y aquí estamos hoy, casados, con un bebé precioso, y él es un hombre maravilloso”, alabó.

Pese a que la funcionaria de la administración suele mantener su vida amorosa y familiar en privado, a finales de octubre compartió en Instagram una foto de ella y su esposo junto con su hijo disfrazado de calabaza. “Octubre fue una delicia”, escribió en la publicación.

