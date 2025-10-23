“Desquiciado”: portavoz de la Casa Blanca se refiere a Gustavo Petro en plena rueda de prensa

En medio de la escalada de tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó a Gustavo Petro como “desquiciado”.

A la portavoz se le preguntó por las relaciones entre Colombia y Estados Unidos y la posible “desescalada” en las tensiones entre Donald Trump y Gustavo Petro, la funcionaria de la Casa Blanca no dudó en usar un nuevo calificativo contra el mandatario colombiano.

“No creo que estemos viendo una desescalada por parte del desquiciado líder de Colombia en este momento, y francamente no creo que al presidente le interese eso en este momento”, dijo Leavitt.

Leavitt: "I don't think we're seeing deescalation from the unhinged leader of Colombia right now, and I don't think the president frankly is interested in that at this point." pic.twitter.com/CzwDryMNP7 — Aaron Rupar (@atrupar) October 23, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al que ha tildado de “matón y mal tipo que produce mucha droga”, amenazando con tomar “medidas muy severas contra él y su país” de no frenar las declaraciones en su contra.

“Es un matón y un mal tipo. Es un tipo que produce mucha droga”, dijo Trump en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, alegando que “ha lastimado mucho a Colombia” y recordando la suspensión de la ayuda estadounidense al Gobierno colombiano.

El inquilino de la Casa Blanca aseguró también que en Colombia “fabrican cocaína, tienen fábricas de cocaína y cultivan todo tipo de porquerías que son drogas, drogas malas que entran a Estados Unidos, generalmente a través de México”.

“Más le vale tener cuidado o tomaremos medidas muy severas contra él y su país”, dijo sobre Petro, al que ha acusado de haber “llevado a su país a una trampa mortal”.

Continúa la escalada de tensiones entre Petro y Trump | Foto: MONTAJE EL PAÍS- 123 RF

Por otro lado, Petro ha hecho uso de su cuenta en la red social X para responder a las declaraciones de Trump y, citando las mismas, ha anunciado que se defenderá “judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense” de “las calumnias” lanzadas en su contra desde Estados Unidos.

Según el jefe de Estado colombiano, el gobierno de Donald Trump comete “ejecuciones extrajudiciales” en sus ataques en el Caribe y el Pacífico, en los que han muerto 37 personas.

Durante una rueda de prensa en Bogotá, el mandatario rechazó el despliegue militar que lanzó Washington desde agosto pasado en aguas internacionales con una flotilla de destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales.

El presidente Gustavo Petro señaló que ataque a lancha en aguas del Caribe fue un asesinato. | Foto: Montaje El País con foto X /Colprensa

Trump y Petro entraron en una guerra de palabras que sube y baja de tono en medio de la peor crisis entre dos países que por décadas tuvieron una de las relaciones más estrechas en la región.