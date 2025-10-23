Diosdado Cabello sale en defensa de Gustavo Petro tras palabras de Trump: “Está amenazado”

En el programa televisivo Con el Mazo Dando, del ministro de Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, el líder del chavismo mostró su “solidaridad” con el presidente Gustavo Petro tras los calificativos emitidos por el mandatario Donald Trump.

Cabello aseguró que rechazó los pronunciamientos de Estados Unidos contra el mandatario colombiano y aseguró que ningún otro presidente ha hecho el trabajo como lo hace el actual jefe de Estado colombiano.

“Elevamos nuestras palabras de solidaridad con el presidente Petro de Colombia, amenazado, señalado”, dijo Diosdado Cabello, mientras el público del auditorio se levanta y aplaudía las palabras del líder del PSUV.

#Mundo | Diosdado Cabello se solidarizó con el presidente Petro, por la reciente tensión con Estados Unidos. Además, resaltó que ha sido el único mandatario en la historia de Colombia que ha combatido de frente el narcotráfico pic.twitter.com/nQBAEJWdKt — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) October 23, 2025

“Lo amenazan y además lo acusan de prácticas que solo ellos manifiestan. Primer presidente que yo recuerde que en Colombia combate al narcotráfico es Gustavo Petro, no he conocido ningún otro, los demás no podían combatir narcotráfico porque son socios del narcotráfico, son los que producen la droga”, dijo.

Cabello aseguró que le parecía curioso como justo después del ataque al presidente Petro, “salió en libertad el inocente niño Álvaro Uribe, si no es raro, es sospechoso, pero eso no es sano, el colombiano que hoy también está amenazado”, aseveró.

En otro momento del programa, Cabello volvió a elogiar a Petro y aseguró que mostró su pleno apoyo a Venezuela en su momento: “cuando comenzaron con Venezuela, el presidente Petro ha tenido siempre una actitud valiente, que se la reconocemos, hay otros presidentes que se hacen los locos”.

De izquierda a derecha: Diosdado Cabello y Gustavo Petro. | Foto: AP

Y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al que calificó de “matón y mal tipo que produce mucha droga”, amenazando con tomar “medidas muy severas contra él y su país”.

“Es un matón y un mal tipo. Es un tipo que produce mucha droga”, dijo Trump en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, alegando que “ha lastimado mucho a Colombia” y recordando la suspensión de la ayuda estadounidense a Bogotá anunciada el domingo, cuando también calificó a Petro de “líder del narcotráfico”.

El inquilino de la Casa Blanca aseguró también que en Colombia “fabrican cocaína, tienen fábricas de cocaína y cultivan todo tipo de porquerías que son drogas, drogas malas que entran a Estados Unidos, generalmente a través de México”.

“Más le vale tener cuidado o tomaremos medidas muy severas contra él y su país”, dijo sobre Petro, al que ha acusado de haber “llevado a su país a una trampa mortal”.

Continúan las tensiones entre Colombia y Estados Unidos. | Foto: MONTAJE EL PAÍS- 123 RF

Por su parte, Petro ha hecho uso de su cuenta en la red social X para responder a las declaraciones de Trump y, citando las mismas, ha anunciado que se defenderá “judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense” de “las calumnias” lanzadas en su contra desde Estados Unidos.