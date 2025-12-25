Estados Unidos

Hawái obtiene luz verde judicial para aplicar impuesto climático a cruceros en 2026: ¿qué cambia para el turismo?

Una sentencia federal permite que el estado grabe a los pasajeros de cruceros con un nuevo impuesto destinado a financiar acciones contra el cambio climático, generando millones para protección ambiental.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Semana
26 de diciembre de 2025, 2:34 a. m.
Nuevo impuesto ambiental en Hawái: cruceristas contribuirán a proteger el clima a partir de 2026.
Nuevo impuesto ambiental en Hawái: cruceristas contribuirán a proteger el clima a partir de 2026. Foto: Getty Images

A partir de enero de 2026, los pasajeros de cruceros que visiten Hawái deberán pagar un impuesto turístico destinado a financiar programas de adaptación al cambio climático, tras una decisión judicial que rechazó la oposición de la industria naviera.

Revolución fiscal: nueva ley elimina el impuesto federal sobre la renta para ciudadanos estadounidenses

Sentencia clave permite que Hawái grave a pasajeros de cruceros

Una juez federal de Estados Unidos despejó el camino para que el estado de Hawái aplique a partir del 1 de enero de 2026 un nuevo impuesto turístico que incluye a los pasajeros de cruceros, buscando generar ingresos adicionales destinados a enfrentar los efectos del cambio climático.

Esta decisión, emitida por la jueza Jill A. Otake del Distrito Federal, rechazó una solicitud de suspensión presentada por la industria naviera y otros demandantes que buscaban frenar la aplicación de la ley antes de su entrada en vigor, como lo indica AP News.

La legislación, firmada por el gobernador Josh Green en mayo de 2025, constituye una de las políticas ambientales fiscales más innovadoras del país, al extender los impuestos de alojamiento y servicios turísticos tradicionales a los pasajeros de cruceros que visitan los puertos del archipiélago.

Noticias Estados Unidos

Sancionado por EE. UU. presenta primera demanda contra el Gobierno: Trump emprende batalla contra la Unión Europea

Noticias Estados Unidos

Ratas en los inodoros de Washington: la alerta sanitaria que nadie esperaba tras las inundaciones

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos lanzó “un poderoso y letal ataque contra la escoria terrorista” tras varias semanas de amenazas de Trump

Noticias Estados Unidos

CEO del IRS anticipa los reembolsos de impuestos más altos de la historia en 2026

Noticias Estados Unidos

Fuerte tormenta navideña pone en riesgo a los ciudadanos: se han registrado muertes y alertas de evacuación

Noticias Estados Unidos

Marco Rubio traza el balance del poder estadounidense y anticipa un giro decisivo en la política global

Noticias Estados Unidos

Trump envía un saludo de Navidad a la “escoria” de su país: así alardeó de su trabajo

¿Cómo funcionará el impuesto y qué se recaudará?

La nueva normativa establece un gravamen del 11 % sobre las tarifas brutas de los pasajeros de cruceros, calculado de forma prorrateada según los días que cada embarcación permanezca en puertos hawaianos.

Además, los gobiernos locales pueden adicionar un recargo de hasta 3 %, lo que podría elevar el impuesto total hasta un 14 % en algunos casos. 

Hawái estima que esta política generará cerca de 100 millones de dólares anuales, recursos que serán destinados a programas de adaptación y mitigación climática, incluyendo la protección de costas erosionadas, restauración de ecosistemas afectados por incendios forestales y mejoras en infraestructuras vulnerables al aumento del nivel del mar y eventos extremos, como se registra en el medio en mención.

Por su parte, la Cruise Lines International Association (CLIA), junto con empresas locales vinculadas al turismo marítimo, presentó una demanda cuestionando la constitucionalidad del impuesto.

Los demandantes argumentaron que el gravamen viola protecciones federales al gravar a los cruceros “por el privilegio de entrar a puertos estadounidenses” y que podría encarecer los viajes, afectando la competitividad del sector y el flujo de turistas. 

La ciudad de Florida que quiere imponer un nuevo impuesto turístico: estas son las razones

En contraste, las autoridades del estado han defendido firmemente la medida. La fiscal general de Hawái, Anne Lopez, declaró que la ley exige que los operadores de cruceros “paguen su parte del impuesto de alojamiento transitorio para atender las amenazas que el cambio climático representa para el estado”.

Este fallo no solo impacta a Hawái, sino que podría sentar un precedente para otras regiones costeras que enfrentan presiones climáticas similares y buscan mecanismos de financiación sostenibles.

La continuación del proceso judicial en instancias superiores será clave para definir la validez de estrategias fiscales ambientales similares en otros estados o destinos turísticos.

Mas de Noticias Estados Unidos

Menos de 1.000 visas fueron revocadas por supuestas razones de seguridad nacional

Sancionado por EE. UU. presenta primera demanda contra el Gobierno: Trump emprende batalla contra la Unión Europea

x

Hawái obtiene luz verde judicial para aplicar impuesto climático a cruceros en 2026: ¿qué cambia para el turismo?

Las fuertes inundaciones en Washington provocaron que ratas emergieran de las alcantarillas, generando una alerta sanitaria inédita para los hogares.

Ratas en los inodoros de Washington: la alerta sanitaria que nadie esperaba tras las inundaciones

Discurso

Estados Unidos lanzó “un poderoso y letal ataque contra la escoria terrorista” tras varias semanas de amenazas de Trump

Si el IRS detecta posibles errores o fraudes, puede iniciar un proceso de auditoría

CEO del IRS anticipa los reembolsos de impuestos más altos de la historia en 2026

Varios estados del este de EE. UU. se preparan ante la llegada de una tormenta que podría dejar fuertes lluvias y vientos.

Fuerte tormenta navideña pone en riesgo a los ciudadanos: se han registrado muertes y alertas de evacuación

La reunión coincidió con la firma de un acuerdo de paz negociado por la Casa Blanca, que busca poner fin al conflicto en el este de la República Democrática del Congo, por parte de funcionarios de ambos países africanos.

Marco Rubio traza el balance del poder estadounidense y anticipa un giro decisivo en la política global

Discurso

Trump envía un saludo de Navidad a la “escoria” de su país: así alardeó de su trabajo

bebé

Los nombres de bebés que ahora lideran la lista en Nueva York, Estados Unidos: así la ciudad redefine sus preferencias

Intensas lluvias en el sur de California

Las impactantes imágenes que dejan las intensas lluvias e inundaciones repentinas que golpean el sur de California

Noticias Destacadas