Revolución fiscal: nueva ley elimina el impuesto federal sobre la renta para ciudadanos estadounidenses

En una movida sorprendente, el Gobierno de los Estados Unidos ha aprobado una nueva ley que permita a los ciudadanos eliminar el impuesto federal sobre la renta, con lo que se alivia la carga económica de millones de trabajadores.

Redacción Mundo
2 de octubre de 2025, 6:08 p. m.
El IRS pone la lupa en las declaraciones de impuestos en Estados Unidos;
Un nuevo cambio en la ley tributaria beneficiará cientos de trabajadores en Estados Unidos | Foto: Getty Images/iStockphoto

La nueva legislación fiscal, bajo la ley One Big Beautiful Bill Act, permitirá que muchos trabajadores no tengan que pagar impuestos federales cuando presenten sus declaraciones de renta correspondientes al 2025.

Contexto: Dueños de empresas en EE.UU.: estos son los impuestos que deben pagar y la frecuencia con la que deben declarar ante el IRS

¿En qué consiste la nueva legislación y a quiénes beneficiará?

El pasado 4 de julio, Donald Trump firmó la ley One Big Beautiful Bill Act, la cual incluye un paquete integral de reducción de impuestos, que impactará positivamente en el pago de estos, en los créditos y en las deducciones.

Con estas ayudas fiscales, se reducirán los impuestos federales y más de uno recibirá la grata sorpresa de no tener que pagar ni un peso.

Se estima que la proporción de hogares que saldrán beneficiados aumentará de 40 % a 42 %, conforme a las proyecciones que ha hecho el Centro de Política Tributaria.

Entre los grupos de beneficiarios están los empleados que reciben propina, las personas mayores de 65 años, los padres, las familias con un niño adoptado y los trabajadores con pagos de horas extras.

La ley One Big Beautiful Bill también aumentó el crédito fiscal máximo por hijo, el cual los padres pueden reclamar. La cifra estaría entre USD$ 2,000 a USD$ 2,200 por hijo calificado, con opciones reembolsables.

El IRS puede embargar el sueldo de sus deudores (Photo by J. David Ake/Getty Images)
Con la nueva ley muchos trabajadores saldrán beneficiados al no tener que pagar impuestos. | Foto: Getty Images

Además, el crédito fiscal por adopción para las familias ahora es reembolsable. Estas nuevas normas se suman a las ya existentes, que incluyen la deducción estándar y el crédito por ingreso del trabajo.

Al sumar los beneficios del pasado con las nuevas regulaciones, podrá haber un buen porcentaje de estadounidenses a los que no les tocará pagar impuestos fiscales.

Hay que tener en cuenta que muchos de estos cambios son reactivos, es decir, que las personas los pueden comenzar a ver a comienzos del 1 de enero.

Esto significa que los beneficios de la One Big Beautiful Bill se verán en sus impuestos, cuando los presentes a principio del próximo año.

Dado que las nuevas exenciones impositivas beneficiarán principalmente a los contribuyentes de ingresos bajos y medios, los expertos han dicho que no dañarán significativamente el presupuesto del gobierno federal.

“Estas deducciones no afectarán tanto al déficit del gobierno”, dijo el economista Michael Szanto al Daily Mail, explicando que el 10 % más rico del país ya paga la gran mayoría de los impuestos federales sobre la renta.

Este nuevo cambio en la legislación no solo representa un alivio inmediato para los contribuyentes, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro del sistema fiscal en EE. UU.

Si bien la eliminación del impuesto federal sobre la renta podría traer beneficios a corto plazo, es clave observar cómo este ajuste afectará a la economía global y a los servicios públicos financiados por los impuestos.

Contexto: ¿Qué tipo de tarjetas están prohibidas para pagar impuestos de IRS? No se deje engañar por estafadores

Sin duda, es un paso hacia un modelo fiscal más innovador, pero aún queda por ver si será sostenible a largo plazo.

