Villavicencio es conocida como la puerta de entrada a los Llanos Orientales, un destino que combina naturaleza, cultura y tradición llanera. Su cercanía con Bogotá convierte a esta ciudad en una buena opción para una escapada de fin de semana.

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Es un destino de ambiente cálido y con una oferta turística que permite disfrutar de diferentes experiencias. La capital del Meta es un punto de partida para recorrer paisajes de montaña y llanura, visitar miradores, descubrir reservas naturales y conocer la riqueza cultural de la región.

Además, es el lugar ideal para probar la gastronomía llanera y disfrutar de la música y las tradiciones locales. Gracias a su tranquilidad y a su variada oferta, es un buen destino para una escapada en pareja. Estos son algunos de los planes para realizar.

Plaza Los Libertadores en Villavicencio, Meta. Foto: Guillermo Torres / Semana

Mirador La Piedra del Amor

Uno de los lugares que vale la pena visitar es el Mirador La Piedra del Amor, ubicado en la zona occidental de Villavicencio. Desde este punto panorámico es posible tener una de las mejores vistas de la ciudad y de los paisajes que la rodean. Además de disfrutar del entorno, los visitantes pueden recorrer un espacio con esculturas al aire libre y aprovechar la oferta gastronómica de los restaurantes del lugar, donde se puede deleitar con platos típicos de la región.

Parque Los Fundadores

A este se suma el Parque Los Fundadores, el más grande de Villavicencio. Cuenta con una plazoleta en cuyo centro se levanta el monumento a los Fundadores, del artista Rodrigo Arenas Betancourt; tiene plaza de comidas, plazoleta infantil, teatrino y plaza de los enamorados. En el parque se recorren senderos peatonales y se tiene acceso a una fuente de agua.

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Parque Las Malocas

Este parque es considerado uno de los escenarios más representativos de la cultura llanera. El lugar ofrece a los visitantes la posibilidad de conocer las tradiciones, costumbres y actividades que hacen parte de la identidad de la región, mediante recorridos guiados por personal especializado.

El Parque las Malocas es uno de los imperdibles en el departamento del Meta. Foto: Instituto de Turismo del Meta/API.

Durante la visita, los viajeros pueden explorar diferentes espacios que recrean la vida cotidiana de esta región e interactuar con ambientes tradicionales que reflejan las labores y el estilo de vida propios de esta zona del país.

Bioparque Los Ocarros

Otra alternativa para disfrutar en pareja es el Bioparque Los Ocarros, un espacio dedicado a la conservación y divulgación de la biodiversidad de la Orinoquia colombiana. Allí los visitantes pueden conocer de cerca diversas especies de fauna y flora propias de esta región, además de aprender sobre su importancia para los ecosistemas.

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Según el portal oficial de turismo Colombia Travel, el nombre del bioparque hace referencia al ocarro, un armadillo gigante característico de los llanos que puede superar los 40 kilogramos de peso y se distingue por excavar las madrigueras en las que pasa gran parte de su tiempo.