La forma de disfrutar un viaje por el Eje Cafetero como VIP, según Travel + Leisure

La región cafetera de Colombia puede disfrutarse de una manera diferente, con experiencias exclusivas que combinan naturaleza, gastronomía, cultura y comodidad. Un experto en viajes consultado por Travel + Leisure destaca varias alternativas para conocer este destino con un enfoque más cercano al lujo, pero sin dejar de lado la autenticidad.

Guía para viajar al Eje Cafetero: itinerario de 4 días para descubrir la cultura campesina

El recorrido puede comenzar en Salento, uno de los pueblos más conocidos de la zona, donde las calles empedradas, los balcones coloridos y los cafés artesanales hacen parte del paisaje.

Cerca está el Valle del Cocora, famoso por sus enormes palmas de cera y sus senderos rodeados de naturaleza.

Salento es considerado el municipio más antiguo del Quindío. Foto: Getty Images

Una de las experiencias más llamativas es realizar un vuelo privado en globo al amanecer. Desde las alturas se puede observar el paisaje de cafetales mientras los primeros rayos de sol iluminan las montañas.

A unos 30 minutos de Salento aparece Filandia, un municipio con un ambiente más tranquilo, miradores y mercados artesanales. En Calarcá también hay opciones para disfrutar de la naturaleza, como el Jardín Botánico y Santuario de Mariposas, que alberga más de 1.500 especies de estos insectos.

Valle del Cocora Foto: adobestock

Para quienes quieren conocer el producto insignia de la región, el café es una parada obligatoria. En San Alberto, una finca reconocida por sus cafés, los visitantes pueden participar en una cata privada acompañados por expertos. Café de Altura ofrece una experiencia más personalizada, con la posibilidad de conocer de cerca el proceso de cultivo y tueste.

La aventura también puede incluir cabalgatas, recorridos guiados por el Valle de Cocora o paseos en Jeep Willys por las montañas. Otra alternativa es navegar por el río La Vieja en una tradicional bolsa de bambú, mientras los guías cuentan historias de la zona.

Para hospedarse, el experto destaca dos alternativas. La Casa en las Nubes, cerca de Salento, ofrece un ambiente de elegancia rústica y vistas panorámicas. Hacienda Bambusa, en Armenia, apuesta por un entorno más reservado, con ocho habitaciones y piscina privada.

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La gastronomía también ocupa un lugar importante. Helena Adentro, en Filandia, combina productos colombianos con propuestas creativas, mientras Cerón, en Armenia, ofrece una experiencia más íntima y refinada.

Según la recomendación, los mejores periodos para visitar la región son entre diciembre y marzo o entre junio y septiembre. Los aeropuertos de Pereira y Armenia son las principales puertas de entrada. Así, el llamado lujo cafetero se encuentra en experiencias personalizadas, paisajes únicos y una conexión directa con la cultura colombiana.