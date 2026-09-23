Cinco planes cerca de Bogotá por $20.000 o menos para disfrutar en familia o con amigos

Salir de Bogotá durante el fin de semana no siempre significa gastar una fortuna. A pocos kilómetros de la capital hay municipios y atractivos turísticos que ofrecen opciones para pasar el día con familiares o amigos sin necesidad de destinar un presupuesto demasiado alto.

A tres horas de Bogotá, el Pueblo Patrimonio que pocos visitan: guarda historia, arquitectura y naturaleza

Para quienes buscan planes “buenos, bonitos y baratos”, existen varias alternativas que tienen su ingreso o recorrido por $20.000 o menos.

Entre miradores, casas curiosas, experiencias llenas de adrenalina y paisajes naturales, estas opciones pueden convertirse en una escapada diferente sin alejarse demasiado de la ciudad.

Uno de los lugares tradicionales es el mirador del Salto del Tequendama. Allí los visitantes pueden contemplar la conocida cascada y disfrutar de diferentes opciones gastronómicas para combatir el frío.

Cuando las condiciones del clima lo permiten, también es posible apreciar con mayor claridad la caída de agua y hasta encontrar un arcoíris.

Observar el salto es gratis, mientras que el transporte puede costar alrededor de $14.000 pesos ida y vuelta. También existe una opción más económica desde la estación San Mateo de TransMilenio, donde se puede tomar un bus hacia Charquito - Salto del Tequendama por entre $3.500 y $5.000.

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Otra opción es la Casa al Revés de Kesher, ubicada en el Retén del Vino, sobre la vía entre Bogotá y La Vega. El lugar permite ingresar a una vivienda construida de manera invertida para tomar fotografía y videos. La entrada cuesta $20.000 y $15.000 para niños.

En Tenjo también hay una Casa al Revés, ubicada en la vía Siberia-Tenjo. La dinámica es similar y el ingreso tiene un valor de $20.000 por persona, convirtiéndose en una alternativa para visitantes de diferentes edades.

Para quienes buscan algo más emocionante, el Tobogán Arcoíris, en la vereda Chaleche, vía Guatavita, ofrece un descenso de 150 metros utilizando inflables especiales.

El atractivo, ubicado dentro del Restaurante Cocineritos, tiene un costo de $10.000 por persona.

El pequeño pueblo cerca de Bogotá que pocos conocen y aspira a estar entre los mejores del mundo en 2026

Finalmente está el Faro de Guatavita, un atractivo situado aproximadamente a una hora y 18 minutos de Bogotá. Su estructura alcanza 15 metros de altura y ofrece una vista panorámica de 360 grados sobre el municipio y el Embalse de Tominé. El ingreso cuesta $12.000.

Estos destinos permiten conocer lugares diferentes, disfrutar paisajes y vivir experiencias sin superar los $20.000 pesos en la actividad principal.