El municipio de Cundinamarca que atrae con su gastronomía: su plato tradicional es el piquete campesino con banano sudado

El departamento de Cundinamarca tiene 116 municipios, lo que lo ubica como el tercero con mayor número del país.

Uno de ellos La Mesa, ubicado en la provincia de Tequendama y aproximadamente a 60 kilómetros al suroeste de Bogotá, lo que representa alrededor de una hora y 30 minutos de viaje en automóvil.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, este municipio es conocido por su clima templado y su importancia como destino turístico, especialmente para quienes buscan escapar del bullicio de la ciudad.

“Situado en la cordillera Oriental, La Mesa tiene una altitud de aproximadamente 1.250 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural”, agrega.

El rincón de Cundinamarca que pocos viajeros conocen: tiene termales, una mítica laguna y paisajes montañosos

Gastronomía

La Mesa también se destaca por su gastronomía que tiene raíces indígenas.

Su plato tradicional es el piquete campesino con banano sudado. “Este plato representa años de historia, sabor y colectividad ya que ha sido trasmitido principalmente en el seno de la familia de generación en generación”, señala la Alcaldía del municipio en su portal web.

Para su preparación se necesita de los siguientes ingredientes: pollo campesino, yuca, papa, plátano banano, tomate chonto, cebolla larga, ajos, tomillo, laurel, calado, sal y achiote.

El plato típico de La Mesa. Foto: Alcaldía de La Mesa

Sitios de interés

Entre los sitios de interés del municipio se encuentra la iglesia Santa Bárbara​. Su construcción se inició hacia 1900. Fue terminada en 1910 y consagrada en 1917. “Anteriormente, en este sitio se localizaba la casa cural, donde la historia establece que José Celestino Mutis inició la expedición botánica”, señala la Alcaldía.

El municipio de Cundinamarca donde la gallina criolla es imperdible, un destino ideal para los amantes de la gastronomía tradicional

Otro lugar relevante son las ruinas de Guayabal, donde se ubicó inicialmente La Mesa. “Alrededor de la parroquia creció un pueblo de blancos que llegó a tener 98 casas hasta el año de 1778, fecha en la cual se efectuó el traslado definitivo a donde hoy se localiza el casco urbano del municipio”, subraya la entidad. El 12 de marzo de 1777 se realizó la demarcación del nuevo centro poblado, tomándose esta como fecha de fundación.

El mirador El Picacho también es imperdible. Está ubicado a una altura de 1250 metros sobre el nivel del mar y desde él se pueden avistar pueblos cercanos, como El Colegio.

“Desde aquí se aprecia la cuenca del río Bogotá, al fondo la majestuosidad de la Cuchilla de Peñas Blancas. Al lado derecho y al fondo se alcanza a apreciar las torres de la capilla de la inspección del Triunfo. Más hacia el centro y en su totalidad, el casco urbano de Mesitas del Colegio, a continuación el centro poblado de la inspección de Pradilla y el de Santandercito”, explica la Alcaldía.