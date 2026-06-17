Cuáles son los riesgos de usar Pelota Libre o Xuper TV: estas son las alternativas gratis y legales para ver el Mundial 2026

Con la llegada de la Copa del Mundo 2026, muchos aficionados buscan opciones gratuitas para seguir los 104 partidos que definirán a la próxima selección campeona del mundo. Sin embargo, en medio de esa búsqueda suelen aparecer plataformas como Magis TV, Xuper TV y Pelota Libre, cuyo uso podría exponer la información personal de los usuarios y poner en riesgo datos sensibles.

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Según explicó Alexander Ramírez Duque, CEO de Frontech–ESET Colombia, en declaraciones a SEMANA, los ciberdelincuentes suelen aprovechar eventos de gran impacto mediático, como la Copa del Mundo, para atraer a las personas hacia sitios web y aplicaciones no oficiales. En muchos casos, estas plataformas prometen acceso gratuito a las transmisiones de los partidos, pero pueden convertirse en una puerta de entrada para fraudes, robo de información y otras amenazas digitales.

“Estas plataformas suelen solicitar la creación de cuentas, el inicio de sesión con Google o Facebook, o el ingreso de datos personales y financieros con el objetivo de obtener credenciales de acceso, datos bancarios, información de tarjetas de crédito y otros datos sensibles de las víctimas”, señaló el vocero.

Los Smart TV cuentan con distintos modos de imagen que ajustan automáticamente la calidad. Foto: Getty Images

El experto en ciberseguridad recomienda evitar aplicaciones y páginas web que no estén alojadas en repositorios oficiales como Google Play o App Store, debido a los riesgos que pueden implicar.

“Estas solicitan permisos invasivos o extraños (acceso a mensajes, fotos o contactos) u obligan a descargar archivos con el objetivo de robar cuentas, información bancaria, datos personales o instalar malware”, añadió el experto en declaraciones a SEMANA.

Existe la percepción de que los dispositivos, como los televisores, pueden espiar. Foto: Getty Images

Frente a los constantes riesgos que podrían implicar estas plataformas, los expertos recomiendan el uso de plataformas oficiales “únicamente de tiendas oficiales, verificar las URL antes de ingresar información personal o bancaria y utilizar canales autorizados para acceder a contenidos relacionados con el Mundial. Además, los servicios oficiales cuentan con los derechos legítimos de transmisión y ofrecen mayores garantías de seguridad para los usuarios”.

Para el caso de los aficionados en Colombia, cuentan con varias opciones oficiales para seguir el Mundial 2026 desde diferentes dispositivos. La plataforma DGO, de DirecTV, destaca por ofrecer acceso a la totalidad de los 104 partidos del torneo, convirtiéndose en una de las alternativas más completas para quienes desean seguir cada encuentro desde el inicio hasta la final.

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Por otro lado, Win Play ofrecerá una cobertura ampliada de la Copa del Mundo, brindando a sus usuarios la posibilidad de ver numerosos partidos del torneo. A su vez, Disney+ incluirá 30 encuentros para quienes cuenten con su suscripción Prémium, abarcando tanto la fase inicial como varias instancias decisivas.