Descubren grave vulnerabilidad en la FIFA que pudo comprometer las transmisiones del Mundial 2026

La FIFA ha parcheado un fallo que hubiera permitido el control total de las retransmisiones del Mundial 2026, tras la investigación llevada a cabo por BobDaHacker, quien encontró una vulnerabilidad que daba acceso a todo el sistema interno.

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Una investigadora de seguridad ha sido capaz de adentrarse en el sistema interno que controla el Mundial de Fútbol 2026 al encontrar una vulnerabilidad que le hubiera permitido desde emitir un video en plena retransmisión de un partido hasta modificar las estadísticas en tiempo real.

La investigadora, que se ha dado a conocer como BobDaHacker, mantiene que pudo acceder al sistema interno que controla la FIFA World Cup al usar su identificación real para registrarse como agente debido a una vulnerabilidad en la API de back-end de la FIFA.

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Este sistema no se encargó de verificar los permisos reales, y tras saltarse el bloqueo visual (del lado del cliente) justo al acceder a la plataforma de datos internos, el servidor le entregó absolutamente toda la información.

En ese momento, la investigadora fue capaz de acceder al panel de control de transmisiones en vivo del Mundial de Fútbol. Es decir, tenía acceso a la retransmisión de todos los partidos desde cualquier ángulo de cámara y el acceso a los botones que permiten desde detener o iniciar la señal hasta alterarla.

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Esto significa que, si un hacker hubiese accedido al sistema, habría tenido el control para inyectar un video que podría haber sido visto por millones de personas, modificar las estadísticas de los partidos en tiempo real e incluso acceder a los archivos de la nube de la FIFA, que incluyen desde presupuestos hasta informes de transferencias.

De hecho, BobDaHacker admite que “un único hacker podía secuestrar todas las cámaras de forma simultánea. Un atacante podría haber tomado el control de toda la Copa Mundial de la FIFA”.

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A continuación, la investigadora explica, desde la web en la que ha publicado todos los detalles, que fue toda una odisea reportar el fallo, ya que, tras ser ignorada a través de correos, llamadas a sedes cerradas y WhatsApps, finalmente le hicieron caso al contactar con la agencia de ciberseguridad estadounidense (CISA).

Finalmente, indica que el fallo fue corregido al día siguiente, aunque la FIFA lo solucionó sin responder directamente a la investigadora y sin agradecerle el hallazgo de un fallo que hubiera convertido cualquier retransmisión en una pesadilla para la FIFA World Cup.

*Con información de Europa Press.