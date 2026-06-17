El sorpresivo ranking mundial de Google Trends: Luis Díaz y James Rodríguez figuran entre los más buscados

El Mundial 2026 se ha convertido en el centro de atención de los aficionados que buscan mantenerse informados sobre cada novedad del torneo. De hecho, las herramientas de Google detectaron un fuerte aumento en las búsquedas relacionadas con el campeonato, de quienes buscan información sobre selecciones, resultados, figuras destacadas y momentos clave de la competencia.

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Este comportamiento digital permite identificar qué futbolistas acaparan la mayor atención del público a nivel mundial. Gracias a los datos recopilados por Google Trends, es posible conocer cuáles son los nombres que generan más interés entre los aficionados, quienes siguen de cerca a las grandes figuras que protagonizan el Mundial.

Al ingresar una palabra o nombre en la sección ‘Explorar’, Google Trends mide su nivel de interés mediante una escala que va de 0 a 100. Por ejemplo, en Colombia, el futbolista que domina ampliamente las búsquedas es el delantero Luis Díaz, cuyo impacto digital supera al de otras grandes figuras nacionales presentes en el Mundial.

Los futbolistas colombianos que generan más búsquedas, según Google Trends. Foto: Google Trends

Si bien Luis Díaz y James Rodríguez figuran entre los futbolistas que más llaman la atención de los aficionados en Colombia, otras grandes estrellas del fútbol mundial también se han convertido en favoritas de la hinchada.

Fuera del ámbito colombiano, el futbolista que acumuló el mayor volumen de búsquedas durante el último mes fue Cristiano Ronaldo, aunque muy cerca aparece Lionel Messi. El argentino impulsó notablemente su popularidad en Google tras su destacada actuación en el debut de Argentina frente a Argelia, disputado el 16 de junio, encuentro en el que marcó tres goles.

Futbolistas internacional más buscados, según Google Trends. Foto: Google Trends

Estos son los futbolistas del Mundial 2026 más buscados, según Google Trends:

Cristiano Ronaldo Lionel Messi Kylian Mbappé Lamine Yamal Erling Haaland Vinícius Júnior Jude Bellingham Kevin De Bruyne

Estos datos evidencian que con el Mundial también surge una competencia paralela en internet, donde la popularidad, el rendimiento y el impacto mediático de los jugadores se traducen en millones de búsquedas en todo el mundo.