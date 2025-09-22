Reportan incremento de reservas aéreas hacia Colombia en el último trimestre del año; estas son las cifras

Las reservas aéreas hacia Colombia han registrado un incremento del 5 % en los últimos tres meses de 2025, logrando superar a países como Costa Rica, Chile y Perú, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

De acuerdo con esta organización, entre octubre y diciembre de 2025, han sido reportadas 193.264 reservas aéreas internacionales hacia el país.

“Colombia continúa despertando interés para los viajeros internacionales motivados por experiencias de placer que los conecten con la diversidad cultural, gastronómica y natural de nuestros departamentos. De esta manera, nos estamos convirtiendo en un fuerte competidor en Latinoamérica”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

El mes con mayor dinamismo es diciembre, con 81.583 reservas. Le sigue octubre, con 60.054, y noviembre. con 51.627, “confirmando así una tendencia hacia la preferencia de los viajeros internacionales por cerrar el año en Colombia”.

Al comparar con otros países de la región, Colombia se posiciona como el segundo con mayor número de reservas, superado únicamente por México, que alcanza las 282.754 y se mantuvo estable frente al año pasado. Por su parte, Costa Rica con 142.384 reservas; Chile, con 112.488; y Perú, con 111.094, estuvieron por debajo de Colombia.

Anato destaca que el 74% de las reservas hacia el país corresponden a viajes de placer, lo que indica que este se fortalece como un importante motor para la decisión de viaje, en línea con la tendencia regional, que alcanza un 76%.

Igualmente, cerca del 50% de los viajeros reservaron por 9 noches o más, un indicio fundamental que muestra el alto potencial de gasto y contribución a la economía local, beneficiando a toda la cadena del sector.

“Colombia sigue brillando en el mundo y se denota una preferencia marcada por destinos como Bogotá, Medellín y Cartagena, los cuales concentran el 90% de las reservas internacionales, como principales puntos de entrada y experiencia turística en el país”. afirmó la presidenta de Anato.

Julio, mes récord en visitantes internacionales

De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio, en julio, el país recibió 444.851 visitantes extranjeros no residentes, un 21% más que en junio de este mismo año, y se consolidó como el mes con mayor número de turistas extranjeros en lo corrido de 2025.

“En comparación con julio de 2024, año récord en visitantes extranjeros, el número de turistas aumentó 6,8% lo que permite prever que en 2025 se superarán las cifras de 2024″, señaló la entidad.

Estados Unidos continúa siendo el principal mercado emisor, aportando el 27,7% del total de llegadas. Se destaca, además, mercados que registraron incrementos significativos: España con un 21,8%, Perú con un 21,3%, Brasil con un 19,5% y México con 12% más de visitantes frente a julio del año anterior.