Estos son los tres países que concentran el mayor número de reservas aéreas hacia Colombia en los próximos meses

Un crecimiento del 3,6 % en el número de reservas aéreas internacionales hacia a Colombia, en los próximos meses, reportó esta semana ProColombia.

De acuerdo con la entidad, entre agosto de 2025 y enero de 2026, se han reportado 532.374 reservas, cifra que consolida al pais como el segundo país con mayor número en la región, solo después de México, que registró cerca de 2,1 millones.

“En total, el flujo hacia Colombia y sus competidores (México, Perú, Chile y Costa Rica) superó los 3,5 millones de reservas, con una disminución marginal del 1,4 % frente al ciclo previo”, señaló ProColombia.

“Colombia vive un momento de crecimiento sostenido en turismo, con bases sólidas para su consolidación. Las cifras de reservas, búsquedas y llegadas de viajeros confirman que la narrativa ‘Colombia, el país de la belleza’ está posicionando a nuestro país como un destino único, diverso y sostenible”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Los tres países que concentran el mayor número de reservas

Estados Unidos, España y México concentran más del 42 % de las reservas.

Además, Bogotá, Medellín y Cartagena agrupan el 92 % de estas, en su mayoría con vuelos directos (53 %) y motivadas principalmente por ocio y vacaciones (75 %).

Aeropuerto El Dorado. | Foto: Invest in Bogotá.

Adicionalmente, las búsquedas digitales también muestran el creciente interés por el país: en 2024 más de 56,1 millones de personas exploraron a Colombia como destino, y solo entre enero y junio de 2025 ya se han contabilizado 28,3 millones, con un aumento del 5,2 % frente al mismo periodo de 2024.

ProColombia también destacó un fortalecimiento de la conectividad aérea internacional del país durante este año, con la operación de 27 aerolíneas que enlazan con 28 países y 54 destinos internacionales, llegando a 11 ciudades colombianas.

Durante el primer semestre, la oferta acumulada alcanzó 38.721 frecuencias y 7,3 millones de sillas, con crecimientos del 11,5 % y del 13,8 % respectivamente frente al mismo periodo de 2024.