Destinos con color: el proyecto con el que buscan impulsar el turismo comunitario en estos cuatro pueblos del Caribe colombiano

El Banco, Santa Bárbara de Pinto, Nueva Venecia y San Basilio de Palenque son vistos como posibles destinos de interés internacional.

Redacción Turismo
27 de agosto de 2025, 5:00 p. m.
El Ministerio de Comercio destinó $5.093 millones (87 % de los recursos) para impulsar el turismo en El Banco, Santa Bárbara de Pinto, Sitionuevo (corregimiento de Nueva Venecia) y San Basilio de Palenque.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció la entrega oficial del proyecto Destinos con color con el que se busca fortalecer el turismo comunitario en cuatro pueblos del Caribe colombiano: El Banco, Santa Bárbara de Pinto, Sitionuevo (Nueva Venecia) y San Basilio de Palenque.

De acuerdo con la entidad, estos territorios representan una gran oportunidad para la reactivación del turismo fluvial en el río Magdalena y los proyecta como posibles destinos turísticos de interés internacional.

Para ello, la cartera de Comercio afirmó que se destinó una inversión de $5.093 millones, con el fin de mejorar la infraestructura, la competitividad y la promoción turística de estos municipios con “un alto valor cultural y natural”.

Uno de los principales componentes de Destinos con Color fue la revitalización de espacios físicos para potenciar la vocación turística de los destinos a través de acciones integrales y mejoramiento de la infraestructura comunitaria en los cuatro territorios:

  • Revitalizar 31.090 m² de fachadas
  • Elaborar 37 murales, que representan 1.180 m² reflejar la cultura, los saberes y el potencial turístico de cada comunidad
  • Dotar con mobiliario urbano mediante la instalación de cinco (5) espacios comunitarios en Santa Bárbara (1), El Banco (3) y Nueva Venecia (1), que además de ser para uso público de los locales, se constituyen en atractivos turísticos para los visitantes
Nueva Venecia, Magdalena. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Sitionuevo Magdalena

El Ministerio afirmó que las intervenciones físicas se complementaron con la consolidación de cuatro rutas turísticas, “creadas a partir de la memoria, los saberes y las tradiciones de las comunidades locales, con un papel protagónico de las mujeres en la transmisión cultural y en la generación de ingresos”. Estas rutas son:

  • Los Colores de la Cumbia, en El Banco: un recorrido que conecta la historia musical y dancística de la región, donde las mujeres son guardianas del canto y la danza tradicional
  • El Color de las Tradiciones, en Santa Bárbara de Pinto: una experiencia que invita a explorar los oficios y costumbres locales
  • Tras las Huellas del Agua, en Nueva Venecia: una travesía por el territorio anfibio y su estrecha relación con la vida de sus habitantes
  • Palenque Viva, Retratos de Nuestra Memoria, en San Basilio de Palenque: un recorrido que resalta el patrimonio material e inmaterial del primer pueblo libre de América

“El Banco, Nueva Venecia, Santa Bárbara de Pinto y San Basilio de Palenque son ejemplo de que el turismo responsable transforma vidas cuando cultura y la gente están en el centro”, dijo Diana Marcela Morales Rojas, ministra de Comercio, Industria y Turismo.

Ministerio de ComercioTurismo en ColombiaTurismo comunitario

