Turismo
Destinos con color: el proyecto con el que buscan impulsar el turismo comunitario en estos cuatro pueblos del Caribe colombiano
El Banco, Santa Bárbara de Pinto, Nueva Venecia y San Basilio de Palenque son vistos como posibles destinos de interés internacional.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció la entrega oficial del proyecto Destinos con color con el que se busca fortalecer el turismo comunitario en cuatro pueblos del Caribe colombiano: El Banco, Santa Bárbara de Pinto, Sitionuevo (Nueva Venecia) y San Basilio de Palenque.
De acuerdo con la entidad, estos territorios representan una gran oportunidad para la reactivación del turismo fluvial en el río Magdalena y los proyecta como posibles destinos turísticos de interés internacional.
Para ello, la cartera de Comercio afirmó que se destinó una inversión de $5.093 millones, con el fin de mejorar la infraestructura, la competitividad y la promoción turística de estos municipios con “un alto valor cultural y natural”.
Uno de los principales componentes de Destinos con Color fue la revitalización de espacios físicos para potenciar la vocación turística de los destinos a través de acciones integrales y mejoramiento de la infraestructura comunitaria en los cuatro territorios:
- Revitalizar 31.090 m² de fachadas
- Elaborar 37 murales, que representan 1.180 m² reflejar la cultura, los saberes y el potencial turístico de cada comunidad
- Dotar con mobiliario urbano mediante la instalación de cinco (5) espacios comunitarios en Santa Bárbara (1), El Banco (3) y Nueva Venecia (1), que además de ser para uso público de los locales, se constituyen en atractivos turísticos para los visitantes
El Ministerio afirmó que las intervenciones físicas se complementaron con la consolidación de cuatro rutas turísticas, “creadas a partir de la memoria, los saberes y las tradiciones de las comunidades locales, con un papel protagónico de las mujeres en la transmisión cultural y en la generación de ingresos”. Estas rutas son:
- Los Colores de la Cumbia, en El Banco: un recorrido que conecta la historia musical y dancística de la región, donde las mujeres son guardianas del canto y la danza tradicional
- El Color de las Tradiciones, en Santa Bárbara de Pinto: una experiencia que invita a explorar los oficios y costumbres locales
- Tras las Huellas del Agua, en Nueva Venecia: una travesía por el territorio anfibio y su estrecha relación con la vida de sus habitantes
- Palenque Viva, Retratos de Nuestra Memoria, en San Basilio de Palenque: un recorrido que resalta el patrimonio material e inmaterial del primer pueblo libre de América
“El Banco, Nueva Venecia, Santa Bárbara de Pinto y San Basilio de Palenque son ejemplo de que el turismo responsable transforma vidas cuando cultura y la gente están en el centro”, dijo Diana Marcela Morales Rojas, ministra de Comercio, Industria y Turismo.