Suscribirse

Turismo

El pueblo del Eje Cafetero apodado ‘el remanso de paz’ y reconocido internacionalmente por el estilo de vida de sus habitantes

Se ubica a 33 kilómetros de Armenia.

Redacción Turismo
20 de septiembre de 2025, 7:55 p. m.
Municipio de Pijao, en el departamento de Quindío.
Municipio de Pijao, en el departamento de Quindío. | Foto: Revista Semana

El departamento de Quindío es uno de los más pequeños en extensión, pero a la vez es reconocido entre los destinos con mayor atractivo del país.

Uno de sus siete municipios es Pijao, ubicado a 33 kilómetros de Armenia y reconocido por su conservada arquitectura tradicional de los tiempos de la colonización antioqueña, según destaca el portal Rutas del Paisaje Cafetero.

“Una mezcla de paisaje de páramo y montaña es el marco ideal para Pijao, uno de los municipios quindianos que mejor conserva el estilo de vida característico de los pueblos de tradición cafetera”, agrega la publicación.

Contexto: El pueblo del Eje Cafetero que se llamó en el pasado Arma Nuevo, un destino reconocido por sus cuerpos de agua y riqueza natural

Historia

El municipio fue fundado el 15 de mayo de 1902, en un territorio que estuvo poblado en el pasado por tribus pijaos, por Antonio María Quintero, Luis Jaramillo y Claudio Rivera, entre otros. Su parroquia se creó en 1912 y fue erigido en municipio en 1926, según señala la Gobernación del Quindío.

Pijao en Quindío
Pijao es reconocido como una ciudad "sin prisa". | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Inicialmente, tuvo el nombre de San José de Colón y fue un corregimiento de Calarcá, en jurisdicción del departamento del Cauca. En 1905, el corregimiento pasó a formar parte del naciente departamento de Caldas. Tras ser erigido como su municipio, recibió su nombre actual de Pijao, de acuerdo con el portal Paisaje Cultural Cafetero.

Por otra parte, en materia económica, el café es el producto principal del municipio, la mayor parte de sus habitantes se dedica su cultivo. Otros productos con relevancia son los plátanos y cítricos. Adicionalmente, hay cría de ganado.

Reconocimiento

Entre los seudónimos con los que se conoce a esta población se encuentra la “ciudad sin prisa” y “remanso de paz” por el estilo de vida tranquilo de sus habitantes.

“La vida en Pijao transcurre tranquila como en una suerte de cámara lenta. Pijao es antítesis del ruido, de la contaminación y la vertiginosa vida de las grandes ciudades”, destaca Rutas del Paisaje Cafetero.

Contexto: El pueblo del Eje Cafetero que en el pasado se llamó La Plancha, un destino de hermosos paisajes e ideal para el ecoturismo

Pijao es una de las poblaciones que hace parte de la Red Internacional de Ciudades para Vivir Bien Cittaslow, reconocidas por su tranquilidad, tradición, biodiversidad, cultura y belleza

Esta organización promueve modelos de turismo sostenible y a pequeña escala, “los cuales buscan conservar los entornos naturales y culturales”. Además de Pijao, Marulanda, Caldas, Socorro y Brasil integran la red en América Latina.

“En palabras de sus habitantes, Pijao es un pueblo en donde “se vive sabroso”, cualidad que le concede un particular encanto para los viajeros que buscan destinos que se caractericen por su autenticidad y serenidad", subraya la publicación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María Claudia Tarazona le envió emotivo mensaje a Miguel Uribe Turbay en medio de la celebración de Amor y Amistad

2. Prensa portuguesa se pronunció sobre un colombiano tras el AVS vs. Benfica: no es Richard Ríos

3. Estadounidenses dominarán la junta directiva de TikTok, según la Casa Blanca

4. Nueva asonada contra tropas del Ejército en el Huila: “Fueron obligadas a abordar vehículos particulares”

5. Tabla de posiciones en Premier League: Manchester United renace y Liverpool atormenta a Everton

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Eje CafeteroTurismo en Colombiadestinos turísticos en colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.