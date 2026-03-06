Turismo

Estos son los encantos del pueblo antioqueño conocido como el ‘remanso de paz’, un destino de bellos paisajes y gran historia

Está ubicado a 53 kilómetros de Medellín.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 10:07 a. m.
Titiribí es uno de los municipios antioqueños que vale la pena conocer.
Titiribí es uno de los municipios antioqueños que vale la pena conocer. Foto: Getty Images/iStockphoto

Antioquia es uno de los destinos más completos de Colombia. Ofrece a sus visitantes pueblos con gran belleza arquitectónica, cultura paisa, naturaleza y una gran oferta de actividades.

Uno de sus 125 municipios es Titiribí, ubicado en la subregión del suroeste y a 53 kilómetros de Medellín, una hora y 35 minutos en vehículo, y conocido como el ‘remanso de paz’.

De acuerdo con información de la Gobernación de Antioquia, el territorio donde se ubica el municipio fue descubierto por el mariscal Jorge Robledo en 1541.

El municipio antioqueño cuyo nombre refleja su belleza y colorido; una joya para conocer a tres horas de Medellín

Posteriormente, la población fue fundada el 17 de abril de 1775 en territorios que pertenecían a los indígenas nutabes, los cuales eran liderados por el cacique Titiribí, de quien toma su nombre actual.

Turismo

Los encantos del paraíso de los árboles de mango en Valledupar, un lugar donde este fruto define su paisaje y cultura

Turismo

Así es el pueblo caldense conocido como “Villa del Edén”, un rincón mágico que enamora con sus cascadas y paisajes montañosos

Turismo

El pueblo del Casanare que con su nombre rinde honor a un curandero que, según la tradición oral, hizo parte de su historia

Turismo

El municipio del Valle del Cauca que encanta con sus cultivos de café y lindos paisajes; es patrimonio de Colombia

Turismo

Así es la ‘tierra sin igual’ en Cundinamarca, un destino de clima agradable e imponentes paisajes

Turismo

A dos horas de Bogotá: estos son los encantos del pueblo más caluroso de Cundinamarca, un destino ideal para el descanso

Turismo

El colorido municipio de las cavernas en Antioquia, un destino de gran riqueza natural a dos horas de Medellín

Medellín

¿A qué hora inicia y termina la Ley seca en Medellín? Ojo, estas son las restricciones para este domingo 8 de marzo

Contenido en colaboración

Es urgente “deslegislar” para que Colombia crezca: la visión de Carlos Cuartas para llegar al Senado

Turismo

Estos son los encantos del pueblo antioqueño conocido como ‘la tierra del siempre volver’, ideal para el turismo de aventura

La Gobernación también señala que en el pasado el municipio fue epicentro de una importante actividad minera de oro, que atrajo familias de Medellín y del mundo. “El actual Museo del Oro alberga el vestigio de Titiribí como el mayor proveedor de oro de la época hispánica en Colombia”, afirma.

“Este municipio posee paisajes montañosos únicos en el suroeste además cuenta con historias fabulosas alrededor del oro, las minas, las fondas, la danza y el folclor”, subraya.

Atractivos

El portal de turismo Antioquia Travel destaca entre los principales sitios de interés al museo Luis María Mejía, ubicado a un kilómetro de la cabecera municipal.

En la edificación se detalla la historia del municipio y el rol determinante que tuvo la actividad minera.

x
Titiribí, Antioquia. Foto: Getty Images

Otro lugar relevante es la zona ecológica El Tambo, lugar atractivo para que las personas puedan disfrutar de un “clima cálido, la pesca deportiva y una buena compañía”.

Los caminos de de herradura son otro sitio imperdible. Se caracterizan por haber sido una de las principales vías de acceso de los habitantes del municipio. Por ellas se movilizaban los recursos hallados en las minas en la época de la conquista.

El paraíso antioqueño que cautiva con su clima frío y cielo gris, un encantador destino rodeado de cascadas y un gran páramo

Antioquia Travel también resalta al corregimiento de Sitio Viejo, que era el lugar en el que se desarrollaban las actividades mineras. Actualmente, es una zona de estudio arqueológico y turismo cultural.

El templo Nuestra Señora de los Dolores, que tiene un estilo de construcción republicano, es otro lugar imperdible para visitar.

Adicionalmente, en el parque principal, el cual se describe como una herradura gigante, se encuentran múltiples edificaciones y bustos de personajes de interés como el monumento a Juan B. Montoya y Flórez, a Luis Zea Uribe, a Simón Bolívar y a Antonio José Cadavid.

Más de Turismo

La Mina, Valledupar

Los encantos del paraíso de los árboles de mango en Valledupar, un lugar donde este fruto define su paisaje y cultura

Manzanares, Caldas

Así es el pueblo caldense conocido como “Villa del Edén”, un rincón mágico que enamora con sus cascadas y paisajes montañosos

Recetor, Casanare

El pueblo del Casanare que con su nombre rinde honor a un curandero que, según la tradición oral, hizo parte de su historia

Cultivo de café

El municipio del Valle del Cauca que encanta con sus cultivos de café y lindos paisajes; es patrimonio de Colombia

Piscinas, Cáqueza

Así es la ‘tierra sin igual’ en Cundinamarca, un destino de clima agradable e imponentes paisajes

Jerusalén, Cundinamarca

A dos horas de Bogotá: estos son los encantos del pueblo más caluroso de Cundinamarca, un destino ideal para el descanso

Maceo, Antioquia

El colorido municipio de las cavernas en Antioquia, un destino de gran riqueza natural a dos horas de Medellín

P.N.N. Isla Gorgona forma parte de una de las 59 áreas protegidas del sistema de PNN de Colombia. Está conformado por dos islas (Gorgona y Gorgonilla). Está ubicada a 28 km al oeste de la costa del Pacífico Colombiano. Pertenece al municipio de Guapi departamento del Cauca. Fue descubierta por Bartolomé Ruiz​ en 1526. Se le da este  nombre debido a que la gran cantidad de serpientes en la isla que le recordaban a las Gorgonas de la mitología griega, quienes, en lugar de cabellos, llevaban serpientes. 29 de septiembre de 2024. Foto Jorge Orozco / El País.

El paraíso del Cauca que enamora con su mezcla de selva y océano, ideal para los amantes de la aventura

Támesis, Antioquia

Estos son los encantos del pueblo antioqueño conocido como ‘la tierra del siempre volver’, ideal para el turismo de aventura

Noticias Destacadas