Estos son los encantos del pueblo antioqueño conocido como ‘la tierra del siempre volver’, ideal para el turismo de aventura

Se ubica a 111 kilómetros de la capital del departamento.

Este es un destino imperdible en el departamento de Antioquia.
El departamento de Antioquia uno de los destinos turísticos más y diversos de Colombia. Combina bellas montañas, pueblos coloridos, ríos, café, cultura paisa y una amplía oferta urbana.

Entre sus 125 municipios está Támesis, ubicado en el suroeste del departamento y a 111 kilómetros de Medellín.

Conocido por sus habitantes La Tierra del Siempre Volver, este es un municipio cafetero por tradición, aunque se cultivan otros productos como cacao, caña y cítricos, y ofrece grandes paisajes para el turismo de aventura.

Historia

La población fue fundada el 25 de diciembre de 1858. Posteriormente, en 1864, logra ser declarado municipio. “Inicialmente pensaron en llamarlo San Antonio de Támesis, sin embargo, sus fundadores decidieron nombrar el caserío como Támesis y al río, San Antonio”, dijo.

El portal de turismo Antioquia Travel destaca que es la población con más petroglifos de Colombia, con más de 1.500 grabados en 120 piedras.

También llamados grabados rupestres, estos son dibujos “en piedras o rocas que hicieron los hombres del período neolítico para comunicarse y se consideran el más cercano antecedente de los símbolos previos a la escritura”.

“Los petroglifos son representaciones abstractas y realistas de figuras espirales, geométricas, antropomórficas, zoomorfas”, subraya la publicación, que señala que Támesis es un lugar privilegiado por la cantidad de agua que baña su territorio.

Támesis, Antioquia
Cerro Cristo Rey en Támesis, Antioquia Foto: Captura de pantalla YouTube / willkytravels

Uno de los lugares más destacados es la vereda Río Frío, en donde hay una zona de balneario y se puede hacer senderismo. Está ubicada a 7 kilómetros del casco urbano.

Antioquia Travel destaca también los organales de San Antonio. Estos son un cúmulo de rocas alrededor del cauce de río del mismo nombre. A este sitio poco explorado se llega tras una caminata de 8 kilómetros.

De igual manera, el cerro Cristo Rey ofrece hermosos paisajes. Para subir a su cumbre, se requiere recorrer cerca de 10 kilómetros y desde la parte más alta se pueden observar importantes zonas del suroeste de Antioquia.

En el casco urbano de Támesis, se encuentra el museo arqueológico Cartama, en el que se encuentran piezas sobre la historia del municipio. Es considerado un lugar imperdible para quienes visitan esta localidad.

El parque educativo Cartama también es otro espacio para el disfrute de habitantes y visitantes. En él hay una tienda de cafés especiales atendida por jóvenes del municipio.

Un lugar adicional para el esparcimiento es la gruta de la Virgen de la Peña, visitada especialmente por fieles católicos. Junto a la imagen de la Virgen se realizan ceremonias religiosas.

Los principales eventos culturales del municipio son la Fiesta del Cacao, las Fiestas de la Antorcha, la Fiesta de San Pablo y de San Antonio de Padua.

