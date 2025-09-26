A 3 horas de Medellín: ruta para llegar a uno de los mejores ríos de aguas cristalinas que cautiva a los viajeros en Antioquia

Explorar los pueblos de Antioquia, sin duda alguna, es uno de los planes que más atrae a los turistas locales y extranjeros en Colombia. Esto se debe a que son destinos que deslumbran con su arquitectura y colorido tradicional, ofreciendo una amplia oferta de museos, iglesias y parques para visitar.

Adicionalmente, la región es conocida por estar compuesta de fascinantes paisajes de montañas, ríos y diferentes joyas naturales que lo convierten en un lugar ideal para hacer actividades de ecoturismo como senderismo, escalada, avistamiento de aves y turismo aventura.

Entre esos atractivos que son parte de la esencia de esta tierra y que cautivan a cientos de visitantes se encuentra el Río Melcocho, un canal de agua cristalina que enamora a sus visitantes a simple vista en el oriente antioqueño.

De acuerdo con el portal turístico Antioquia es Mágica, este atractivo natural nace en las entrañas del municipio de El Carmen de Viboral y es considerado un lugar ideal para refrescarse o, simplemente, descansar en su orilla mientras se disfruta con calma de su “magia” y del sonido apacible de sus aguas.

Río Melcocho. | Foto: Cortesía -Comfenalco Antioquia

Quienes se animan a conocerlo, según menciona la misma fuente, tienen la oportunidad de disfrutar también una llamativa oferta cultural y gastronómica que complementa de manera perfecta la manera de explorarlo.

¿Cómo llegar a El Carmen de Viboral desde Medellín?

La capital de Antioquia es el mejor punto de referencia para iniciar una aventura por los pueblos del departamento. En el caso de El Carmen de Viboral, se encuentra a unos 44.6 kilómetros de distancia desde la ciudad, lo que representa un viaje en carro de menos de 2 horas.

El viaje desde Medellín hasta este municipio también se puede hacer en transporte público tomando el servicio en La Terminal del Norte, donde sale la Flota El Carmen que presta servicio intermunicipal entre la Ciudad de la Eterna Primavera y El Carmen de Viboral (oriente de Antioquia).

Para visitar el Cañón del Río Melcocho, se recomienda estar preparado para una caminata de 4 horas en promedio. De igual manera, es fundamental iniciar esta travesía usando ropa y calzado cómodo, hidratación, gorra o sombrero y protector solar.

El Carmen de Viboral cuenta con una temperatura media de 18 grados centígrados y hay varias agencias de viaje locales que ofrecen el recorrido por el municipio, incluyendo una parada por el Río Melcocho para garantizar una experiencia más segura.