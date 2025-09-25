El municipio de Antioquia que alberga un sitio lleno de misterio, relacionado con El Mohán en medio de un bosque

En Colombia existen algunos destinos llenos de misterios y envueltos en leyendas que atraen a los turistas.

Uno de los más populares gira en torno a la famosa Laguna o Lago de Guatavita, ubicada en la región de Cundinamarca. Otro, no relacionado con la leyenda de El Dorado, está en el departamento de Antioquia, donde se esconde un sitio vinculado con El Mohán.

Este lugar capta la atención de los viajeros más aventureros porque, además de la leyenda que alberga, es una zona que representa un importante reto de ascenso, interesante para los amantes del trekking y del rail trekking.

Este sitio que despierta curiosidad entre los turistas son las Cuevas del Mohán, situadas en la vereda que lleva el mismo nombre de la leyenda, que está en el municipio de Dabeiba.

Está a 173 kilómetros de distancia de Medellín, por lo que quien empiece el viaje desde la capital del departamento tendrá por delante un recorrido en carro de aproximadamente 4 horas y 35 minutos.

De acuerdo con información registrada en el portal de turismo Antioquia es Mágica, la vereda donde se encuentran las Cuevas del Mohán están a una hora de Dabeiba.

Iglesia de Dabeiba, en Antioquia. | Foto: Foto tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Escondidas en medio de una zona boscosa, entre montañas, selvas vírgenes y aguas cristalinas, estas cuevas, además de crear un entorno que representa todo un reto de ascenso, hacen de este lugar un rincón sagrado en el municipio de Dabeiba que mezcla naturaleza, misticismo y leyenda.

“Estoy sin palabras, es algo demasiado hermoso, nunca había estado en un lugar así. Es algo maravilloso que no se puede expresar, hay que vivirlo”, relató un visitante del lugar en el medio local Teleantioquia.

Según dicen los pobladores, allí vive el Mohán, un espíritu antiguo que se caracteriza por sus largos cabellos, ojos brillantes y sabiduría ancestral, considerado el guardián de los tesoros ocultos y del respeto a la naturaleza.

Aunque esta figura mítica es muy popular en varias regiones del país, en el municipio de Dabeiba se esconde este lugar especial que aviva su leyenda de manera frecuente, transmitiendo su historia de generación en generación de una manera diferente, mientras se explora un espacio de exuberante vegetación.

Para los interesados en conocer este misterioso lugar, se recomienda ir siempre en compañía de un guía local o personas que conozcan bien la zona.