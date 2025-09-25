El pueblo antioqueño que transforma sus calles en galerías y está estrenando nuevos murales, ¿ya lo conoce?

Entre el 22 y el 28 de septiembre de 2025, la pintura y aerosol se toman el municipio antioqueño de San Carlos en el marco del 5° Encuentro Internacional de Muralismo por la Paz “Memoria a Todo Color”, un evento en el que treinta muralistas nacionales e internacionales son los encargados de darle más color al pueblo con 25 nuevos murales.

Esta actividad se lleva a cabo a propósito de la Semana por la Paz, aprovechando la ocasión para pintar las fachadas de 270 viviendas ubicadas en cuatro barrios de San Carlos, explica el medio local La Prensa Oriente.

Sobre este evento, Alcaldía Municipal señaló que, “lo que antes mostraba conflicto hoy narra paz, armonía y esperanza”, motivo por el que este encuentro está enfocado en reunir a creadores provenientes de Miami, Ecuador y diferentes regiones de Colombia, quienes aportarán por su talento y visión al diálogo artístico por la paz en esta región del país.

Durante las jornadas mencionadas de siete días, las fachadas de los barrios Portón 1, Portón 2, Plan 35 y Villa Oriente se transformarán dándole paso al arte y el color para crear una nueva imagen y contribuir al reconocimiento que tiene San Carlos como “El Pueblo de los Murales” en Antioquia.

San Carlos celebra el 5° Encuentro Internacional de Muralismo por la Paz “Memoria a Todo Color”. | Foto: Instagram @alcaldiasancarlosant

Por eso, visitar este municipio significa adentrarse a una amplia e innovadora galería de arte a cielo abierto que, además de contar con el apoyo de talento internacional, también muestra la creatividad local.

Para este año, de acuerdo con información difundida por El Colombiano, algunos de los invitados provienen de Estados Unidos, Ecuador y diferentes ciudades del país, siendo uno de los más destacados Arlex Campos, artista venezolano residente en Miami, famoso por emplear la técnica del stencil y estar detrás del trabajo que se realizó para primer mural de Lionel Messi en la ciudad gringa en 2023.

En el marco de este evento, también llega desde Pereira el colectivo Revolucionarte, quienes este 2025 fueron reconocidos por su mural Metáfora del Equilibrio, la cual fue seleccionado como una de las mejores obras del mundo por la plataforma internacional Street Art Cities.

Cabe mencionar que este encuentro, organizado por la Alcaldía de San Carlos, el Colectivo Memoria a Todo Color y la Fundación Pintuco, cuenta también con talleres, capacitaciones, conversatorios y conciertos, una agenda que gira entorno al arte como herramienta de transformación social.