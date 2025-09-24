El municipio antioqueño ideal para la práctica de parapente y otros deportes de aventura a una hora de Medellín

La oferta turística en el departamento de Antioquia es amplia. Su variada geografía les permite a los viajeros vivir diferentes experiencias que en muchas ocasiones resultan únicas e inolvidables.

Es un territorio ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura y en algunos de sus municipios se pueden practicar actividades como el parapente, que es ideal para los más arriesgados y a quienes les encanta la adrenalina.

Una de esas opciones es Barbosa, que se encuentra a solo una hora de Medellín, ofrece una temperatura promedio de 22 grados centígrados y es un destino ideal para el descanso.

El portal Turismo Antioquia Travel indica que este territorio es reconocido por integrar experiencias para quienes buscan un lugar para descansar y para los amantes de la aventura. Para los primeros está la oferta de experiencias de bienestar y descanso en fincas-hoteles y, para los segundos, está, por ejemplo, el Cerro Matasanos, ideal para hacer parapentismo.

El parapentismo es una de las actividades que llama la atención en Barbosa, Antioquia. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Con sus condiciones climáticas los hacen un lugar ideal para volar. Aquí se encuentra una variedad de terrenos, desde laderas de montañas con vientos fuertes hasta zonas más tranquilas con vientos leves, siempre con la presencia de instructores expertos que acompañarán durante el proceso.

Alto de Matasanos

El sitio ideal para disfrutar de esta experiencia es el Alto de Matasanos, ubicado en la vía que conecta a Barbosa con el municipio de Donmatías, a 20 minutos de la cabecera municipal. Allí, expertos parapentistas brindan todas las indicaciones para vivir al máximo esta aventura.

Quienes se arriesguen a quemar adrenalina en la práctica de este deporte, tendrán la oportunidad de disfrutar desde el aire de una linda vista de las montañas de Antioquia.

Desde allí es posible admirar la geografía del municipio y sus alrededores, los campos de cultivo de piña, los bosques y los hermosos charcos que se encuentran en esta región antioqueña.

Sin embargo, no es lo único para hacer en Barbosa. También en este municipio del Valle de Aburrá se puede ir al Cerro de la Virgen, desde se tiene una buena panorámica del municipio. En su cima, un monumento de la Virgen de la Inmaculada, atrae a los amantes del turismo religioso.

Barbosa es un destino ideal para conocer a una hora de Medellín. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

A estos atractivos de suma el Puente La Playa, que fue construido en 1998 y tiene una longitud de 55.5 metros. Su imponencia hace que quienes visitan la vereda La Playa, puedan disfrutar de sus charcos y aprovechar para tener un buen recuerdo fotográfico de Barbosa.

Los amantes de la naturaleza pueden disfrutar en este municipio de diversidad de charcos, por lo que es uno de los mejores planes para realizar allí. Los viajeros tienen la posibilidad de hacer un recorrido por los cuerpos de agua, pero una de las recomendaciones es estar en grupo y tener las precauciones necesarias con las profundidades de los mismos. Los lugares recomendados por las autoridades del municipio son: Santa Rosa, Dos Quebradas, La Cascada, La Playita, Los Búcaros y Aguas Claras.