Tres opciones de planes económicos para disfrutar este puente festivo en Colombia

Muy cerca a Bogotá es posible hacer diferentes actividades de aventura en escenarios que cautivan con su belleza natural.

Redacción Turismo
9 de enero de 2026, 5:01 p. m.
Joven explorando la naturaleza de un hermoso páramo en el departamento de Cundinamarca en Colombia.
Joven explorando la naturaleza de un hermoso páramo en el departamento de Cundinamarca en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este lunes, 12 de enero, llega el primer puente festivo del 2026, una fecha que muchos colombianos estaban esperando para descansar, descubrir nuevos destinos y vivir experiencias memorables sin gastar una fortuna.

Para quienes buscan combinar diversión, naturaleza y cultura con un presupuesto ajustado, Colombia ofrece una amplia variedad de opciones accesibles a lo largo y ancho del país. Estas son algunas opciones para vivir una experiencia inolvidable.

1. Escapada de naturaleza cerca de Bogotá

Para quienes salen desde la capital del país y desean disfrutar un plan económico y relajado, se aconseja visitar destinos cercanos como Suesca, un pintoresco municipio rodeado de colinas verdes, paredes de roca impresionantes y mucha tranquilidad rural.

Aunque la lista de pueblos para visitar a pocas horas de Bogotá puede ser bastante amplia, este destino, en particular, se ha consolidado como un lugar predilecto para amantes de la aventura, con zonas de escalada, senderismo, ciclismo de montaña y espacios para acampar o hacer glamping sin necesidad de gastar demasiado dinero.

Suesca, Cundinamarca Foto: Cortesía - ProColombia

Por otro lado, en el municipio de Choachí, es posible encontrar atractivos naturales como las Termales Santa Mónica, un espacio que ofrece piscinas, jacuzzi, salas de sauna y turco, ideal para quienes buscan desconectar del ruido y la rutina de la ciudad.

2. Ferias y fiestas en diferentes pueblos

Enero arrancó con las celebraciones de las tradicionales ferias y fiestas en diferentes municipios del país. Estas fiestas se extienden a lo largo del mes de enero en destinos como Necoclí, Tarazá, Marinilla y San Carlos, en el departamento de Antioquia.

Otros destinos que se llenan de música, baile y actividades al aire libre durante esta temporada del año son Zapatoca, en el departamento de Santander, con su feria número 42 que este 2026 presentará con un enfoque familiar.

San Carlos, Antioquia
Montañas de San Carlos, Antioquia Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía de San Carlos Antioquia

También están los municipios Gámbita, Encino, Sucre, Simacota y Landázuri en este mismo departamento, ofreciendo una oferta turística variada e imperdible.

3. Viaje de sol y playa

Aunque hay quienes creen que este plan es imposible de realizar con bajo presupuesto, lo cierto es que varias zonas costeras de Colombia resultan más accesibles de lo que muchos imaginan.

Entre las opciones se encuentran destinos como Taganga o la Bahía de Santa Marta, donde muchos operadores ofrecen actividades de snorkel, caminatas ecológicas o excursiones a precios razonables.

Para ahorrar mucho más dinero durante estas aventuras, se recomienda tener en cuenta algunos consejos, como degustar la comida local en mercados o restaurantes tradicionales, o viajar en transporte terrestre, especialmente en trayectos cortos.

