Turismo

El rincón del oriente antioqueño que se viste de fiesta este segundo fin de semana de enero; queda a menos de 4 horas de Medellín

Este lugar se convierte, durante cuatro días, en un escenario de encuentro para la cultura, la tradición y la naturaleza.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
9 de enero de 2026, 6:14 p. m.
San Carlos, Antioquia
San Carlos, Antioquia Foto: Daniel Reina

Si se encuentra en Medellín y busca un plan diferente para disfrutar el segundo fin de semana de enero, que incluye el tradicional puente de Reyes, una excelente opción para romper con la rutina son las Fiestas del Bocachico.

Esta colorida celebración se lleva a cabo en el corregimiento de Puerto Garza, en el municipio de San Carlos, un destino reconocido como la ‘ciudad luz’ del oriente antioqueño, que se destaca por su riqueza en cuerpos de agua y biodiversidad en especies silvestres y endémicas que habitan en sus frondosos bosques.

Así es la ‘curiosa’ isla que ofrece alojamiento y comida gratis a cambio de cuidar gatos rescatados

Allí, desde 8 hasta el 11 de enero de 2026, los visitantes podrán disfrutar una variada programación que busca exaltar la cultura ribereña y el patrimonio local, transformando el corregimiento en un escenario de encuentro para la cultura, la tradición y la naturaleza.

La agenda está cargada de música en vivo, actividades ecológicas, concursos, talleres, gastronomía tradicional y artistas que prometen poner a vibrar el corazón de cada uno de los asistentes.

Turismo

El encantador pueblo boyacense reconocido como importante centro artesanal, un destino imperdible a una hora de Tunja

Turismo

A menos de 1 hora de Medellín: el pueblo antioqueño perfecto para caminar y desconectarse en medio de paisajes de ensueño

Turismo

Esta fue la ciudad más visitada del mundo en 2025, según ranking internacional; no está en Europa ni en EE. UU.

Turismo

Tres opciones de planes económicos para disfrutar este puente festivo en Colombia

Turismo

El pueblo del suroeste antioqueño reconocido por sus hermosos paisajes y múltiples atractivos, ideal para la aventura

Turismo

El municipio cundinamarqués que invita a vivir una noche de teatro en familia este puente festivo de enero

Turismo

Así es la ‘curiosa’ isla que ofrece alojamiento y comida gratis a cambio de cuidar gatos rescatados

Turismo

Así es el municipio antioqueño cuyo nombre está inspirado en el color y la fuerza del mar

Turismo

La joya del norte antioqueño conocida como ‘la tierra de la luz entre las montañas’, un rincón de imponentes miradores

Turismo

Cambian las tarifas de ingreso para subir a la Piedra del Peñol en 2026: conozca los nuevos precios para programar su visita

Entre los invitados especiales se destacan Los Golden Boys, Las Alondras, Esteban y Wilson, y muchos más, quienes se estarán presentando en diferentes jornadas para darle ese toque de emoción y alegría a cada día de las fiestas.

Durante esta celebración, los asistentes podrán disfrutar de una variada agenda de actividades que incluye senderismo, jornadas de reforestación, talleres y juegos ambientales, avistamiento de aves, subasta ganadera, desfiles, feria de productos y sabores locales, así como rifas, concursos y muchas propuestas más pensadas para toda la familia.

Un nuevo atractivo imperdible para conocer en Puerto Garza

Además de participar en las Fiestas del Bocachico, este corregimiento de Antioquia captó la atención de los viajeros recientemente gracias a un nuevo atractivo turístico que se convirtió en protagonista durante el mes de diciembre.

Se trata de la atarraya más grande de Colombia, una imponente estructura que alcanza 15 metros de alto y que se convirtió en uno de los principales atractivos para visitar tanto en diciembre como los primeros días de enero.

Puerto Garza, Antioquia
La atarraya más grande de Colombia está en Puerto Garza, Antioquia Foto: Instagram @alcaldiasancarlosant
Tres opciones de planes económicos para disfrutar este puente festivo en Colombia

Esta obra de arte, que no solo iluminó sus calles, sino que también fue concebida como un homenaje a la tradición y al trabajo de los pescadores de la región, fue creada por el pescador Jesús Ciro, reconocido por elaborar atarrayas desde los 10 años en este encantador rincón del país.

Vale mencionar que Puerto Garza, conocido tradicionalmente con el nombre de Narices, es un destino que ostenta de gran reconocimiento gracias al río Samaná y a la inigualable belleza de sus paisajes.

Más de Turismo

Nobsa, Boyacá

El encantador pueblo boyacense reconocido como importante centro artesanal, un destino imperdible a una hora de Tunja

Caldas, Antioquia

A menos de 1 hora de Medellín: el pueblo antioqueño perfecto para caminar y desconectarse en medio de paisajes de ensueño

Bangkok, Tailandia

Esta fue la ciudad más visitada del mundo en 2025, según ranking internacional; no está en Europa ni en EE. UU.

San Carlos, Antioquia

El rincón del oriente antioqueño que se viste de fiesta este segundo fin de semana de enero; queda a menos de 4 horas de Medellín

Turismo en Colombia

Tres opciones de planes económicos para disfrutar este puente festivo en Colombia

Atractivos de Antioquia

El pueblo del suroeste antioqueño reconocido por sus hermosos paisajes y múltiples atractivos, ideal para la aventura

Zipaquirá revitalizar su centro histórico, más bellos y emblemáticos de todo el país.

El municipio cundinamarqués que invita a vivir una noche de teatro en familia este puente festivo de enero

Isla griega de Syros

Así es la ‘curiosa’ isla que ofrece alojamiento y comida gratis a cambio de cuidar gatos rescatados

Murillo Tolima

Los dos departamentos que se consolidan como destinos de descanso y naturaleza

Puerto Gaitán, Meta

Festival de Verano de Puerto Gaitán, un evento para disfrutar este puente festivo: conozca la programación por días e invitados

Noticias Destacadas