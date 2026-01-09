El rincón del oriente antioqueño que se viste de fiesta este segundo fin de semana de enero; queda a menos de 4 horas de Medellín

Si se encuentra en Medellín y busca un plan diferente para disfrutar el segundo fin de semana de enero, que incluye el tradicional puente de Reyes, una excelente opción para romper con la rutina son las Fiestas del Bocachico.

Esta colorida celebración se lleva a cabo en el corregimiento de Puerto Garza, en el municipio de San Carlos, un destino reconocido como la ‘ciudad luz’ del oriente antioqueño, que se destaca por su riqueza en cuerpos de agua y biodiversidad en especies silvestres y endémicas que habitan en sus frondosos bosques.

Allí, desde 8 hasta el 11 de enero de 2026, los visitantes podrán disfrutar una variada programación que busca exaltar la cultura ribereña y el patrimonio local, transformando el corregimiento en un escenario de encuentro para la cultura, la tradición y la naturaleza.

La agenda está cargada de música en vivo, actividades ecológicas, concursos, talleres, gastronomía tradicional y artistas que prometen poner a vibrar el corazón de cada uno de los asistentes.

Entre los invitados especiales se destacan Los Golden Boys, Las Alondras, Esteban y Wilson, y muchos más, quienes se estarán presentando en diferentes jornadas para darle ese toque de emoción y alegría a cada día de las fiestas.

Durante esta celebración, los asistentes podrán disfrutar de una variada agenda de actividades que incluye senderismo, jornadas de reforestación, talleres y juegos ambientales, avistamiento de aves, subasta ganadera, desfiles, feria de productos y sabores locales, así como rifas, concursos y muchas propuestas más pensadas para toda la familia.

Un nuevo atractivo imperdible para conocer en Puerto Garza

Además de participar en las Fiestas del Bocachico, este corregimiento de Antioquia captó la atención de los viajeros recientemente gracias a un nuevo atractivo turístico que se convirtió en protagonista durante el mes de diciembre.

Se trata de la atarraya más grande de Colombia, una imponente estructura que alcanza 15 metros de alto y que se convirtió en uno de los principales atractivos para visitar tanto en diciembre como los primeros días de enero.

La atarraya más grande de Colombia está en Puerto Garza, Antioquia Foto: Instagram @alcaldiasancarlosant

Esta obra de arte, que no solo iluminó sus calles, sino que también fue concebida como un homenaje a la tradición y al trabajo de los pescadores de la región, fue creada por el pescador Jesús Ciro, reconocido por elaborar atarrayas desde los 10 años en este encantador rincón del país.

Vale mencionar que Puerto Garza, conocido tradicionalmente con el nombre de Narices, es un destino que ostenta de gran reconocimiento gracias al río Samaná y a la inigualable belleza de sus paisajes.