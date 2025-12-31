El destino de Antioquia que cautiva con la atarraya más grande de Colombia, alcanza 15 metros y es símbolo de tradición

En cada temporada navideña, Antioquia destaca con sus alumbrados y muestras de arte que le dan un brillo especial a sus calles, plazas, municipios, corregimientos y diversos rincones que conforman su paisaje.

Cada uno de estos espacios, se transforma en un verdadero espectáculo de luz y tradición que rinde homenaje a la cultura local y a la riqueza natural de la región. Desde finales de noviembre hasta enero, ciudades como Medellín y pueblos como Guatapé o La Ceja deslumbran con sus adornos que combinan creatividad artesanal con identidad regional.

Un ejemplo de ello es el corregimiento de Puerto Garza, también conocido como Narices, del municipio de San Carlos, donde este 2025 se construyó la atarraya más grande de Colombia, una estructura de 15 metros que hoy se consolida como uno de los principales atractivos para disfrutar durante las vacaciones de fin de año.

De acuerdo con su creador, el pescador Jesús Ciro, reconocido en la región por elaborar atarrayas desde los 10 años, esta tradición ancestral de pesca se transformó en un símbolo navideño y en un atractivo turístico para el oriente antioqueño, convirtiéndose en motivo de orgullo para la comunidad local.

Para resaltar aún más su atractivo, la atarraya fue adaptada como un imponente árbol de Navidad, en homenaje a los pescadores y como símbolo del turismo que llega al corregimiento. Esta iniciativa invita a propios y visitantes a vivir un Año Nuevo diferente, en armonía con el río y con un profundo sentido de amor por el territorio.

Los encantos de Puerto Garza para descubrir durante su visita

Ubicado en límites con el municipio de Puerto Nare, este corregimiento se consolida como un destino imperdible para los amantes de la naturaleza, gracias a su abundante riqueza hídrica, señala el medio local Oriente Antioqueño.

El territorio está rodeado de escenarios naturales con un gran potencial turístico que, aunque aún son poco conocidos por visitantes, sorprenden por su encanto y diversidad. Entre sus principales atractivos se destacan las quebradas El Paso, Pocitos, El Urón, La Sapa y El Salto del Amor, además de la caverna El Billar.

En cada uno de estos escenarios, los viajeros pueden disfrutar de experiencias llenas de aventura y, a la vez, tener el privilegio de conectar de manera auténtica y profunda con la naturaleza.

Vale la pena mencionar que Puerto Garza también es conocido como Narices, debido a que en uno de sus sectores se forma una caída de agua cuya silueta evoca la figura de una nariz, razón por la cual los habitantes del lugar han popularizado el territorio con este nombre.